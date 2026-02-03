ਬਜਟ 2026 ਦੇ ਇਹ 5 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੋ
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Published : February 3, 2026 at 1:29 PM IST
UNION BUDGET 2026: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ
ਬਜਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਯੁਰਵੇਦ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ 'ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ' ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਮਾਨਕੀਕਰਨ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਔਸ਼ਧੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਸੰਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ" ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਬਜਟ ਬਾਇਓਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਜਟ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਰਥਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ, ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰ, ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਇਲਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਇਓਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਵਿਕਾਸ, ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਇਓਲੋਜਿਕਸ ਲਈ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਇਓਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਹਤ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਤ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਾਇਓਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (NIPERs) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ NIPERs ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਖੋਜ ਸਿਖਲਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਇਓਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ (regulatory science), ਕਲੀਨਿਕਲ ਖੋਜ, ਫਾਰਮਾ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਖੋਜ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਖੋਜ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਿਹਤ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ NIPERs ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਕਾਦਮਿਕ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ
ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ' ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ-ਹੱਲ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਅਕਸਰ ਕੁੜੀਆਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ) ਨੂੰ ਦੂਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ
ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਜਟ ਨੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 2047 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ)-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਲਾਉਡ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ, ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੀਂਹ ਹਨ।
ਭਾਰਤ-ਵਿਆਪੀ AI ਪਲੇਟਫਾਰਮ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਭਾਰਤ-ਵਿਸਤਾਰ' (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਭਾਰਤ-ਵਿਸਤਾਰ' ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਗਰੀਸਟੈਕ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਿਜੀਟਲ ਕਿਸਾਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICAR) ਦੀਆਂ ਖੋਜ-ਅਧਾਰਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਫਸਲਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਜ਼ੋਨ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ 'ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਖੇਤੀ' ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਜਟ
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬਾਇਓਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਵੀਨਤਾ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ NIPER, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਅਤੇ AI-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਬਜਟ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਗਿਆਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ੍ਹਿਆ ਰਹੇ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਲੇਖਕ, ਪ੍ਰੋ. ਅੱਪਾ ਰਾਓ ਪੋਡਿਲੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।)