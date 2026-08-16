ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ 'ਚ ਬਦਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ 'ਚ ਬਦਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜੋ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Published : August 16, 2026 at 4:26 PM IST
22 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਬਦੁਲਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ 123 ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੌਦਾ ਕਿਹਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੀਆਂ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅਬਰਾਹਿਮ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਲਝਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ
ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਜੋ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ "ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਿਆਰ" ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਹੀਂ, ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਬਾਲਣ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (IAEA) ਦਾ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਜੋ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਿਆਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ, ਤਾਂ ਕਿੰਗਡਮ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਆਦ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟਰ ਐਡ ਮਾਰਕੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੈਨਰੀ ਸੋਕੋਲਸਕੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।
ਫਿਰ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੋਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਰੰਪ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਰਾਈਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਸੌਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦਾ ਰੁਖ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਾਊਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਆਦ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚਿੱਪ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚਿੱਪ ਵਜੋਂ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾੜੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ।
ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੁਖ਼ ਉਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ।
ਗਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਆਦ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਖੰਡਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਊਦੀ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ, ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਪਵਿੱਤਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਰਿਆਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਗਯੋਂਗਜੂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੀ ਜੇ-ਮਯੁੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲੀਅਨ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਬਾਲਣ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਓਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਓਲ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਦੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਖਾੜੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਪਰਮਾਣੂ ਬਾਲਣ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹਨ
ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਣੂ ਬਾਲਣ ਚੱਕਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਝੜਪ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 22 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੱਲ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਲ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਤੱਥ ਅਣਕਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਤੱਥ ਨਤੀਜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ।
ਫਲਸਤੀਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਰਿਆਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਸਮਾਰੋਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ।