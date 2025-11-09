ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿੰਨਾ ਨਾਜ਼ੁਕ, ਸਮਝੋ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ
ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬੁਸਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ।
Published : November 9, 2025 at 4:10 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਬੁਸਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ "ਫੈਂਟਾਨਿਲ-ਸਬੰਧਤ" ਡਿਊਟੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਦੁਰਲੱਭ-ਧਰਤੀ ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼
ਦੁਰਲੱਭ-ਧਰਤੀ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਲਈ ਚੀਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਖਣਿਜ ਚਿਪਸ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਿਆਂ ਤੱਕ
ਬੁਸਾਨ ਸਮਝੌਤਾ ਟਰੰਪ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਂਟਾਨਿਲ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਨ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਰਿਫ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਪਰਸਪਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ 145 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
'ਆਰਥਿਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ'
ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਿਰਯਾਤ - ਚਿਕਨ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਕਣਕ, ਸੂਰ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਬੋਇੰਗ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਗੈਲਿਅਮ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵੀ ਵਧਾਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
'37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ'
ਇਸ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਪਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਮੇਂਸ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਰਤ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਝਟਕਾ ਚੀਨ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਨਿਰਯਾਤ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ 28.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 34.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਖੋਹ ਲਿਆ।
'ਚਿੱਪ ਯੁੱਧ ਜੋ ਉਲਟਾ ਪਿਆ'
ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਬਰ ਜਾਂ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 2022 ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ Nvidia ਦੇ A100 ਅਤੇ H100 AI ਚਿਪਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। Nvidia ਨੇ ਇੱਕ ਘੱਟ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਸੰਸਕਰਣ - H20 - ਬਣਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, H20 ਚਿਪਸ ਨੇ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚਿਪਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
'H20 ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ'
ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। "ਕੋਈ ਵੀ ਚਿਪਸ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ" ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੇ H20 ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਆਵੇਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੇ ਸੀਈਓ ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਨੇ ਗੁਆਚੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸੀਮਤ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਾਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਚੀਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਵੀਡੀਆ ਚਿਪਸ ਖਰੀਦਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
'ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ'
2024 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਿੱਗਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ $582 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ $143 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਯਾਤ ਕੁੱਲ $439 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
'ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ'
ਬੁਸਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਖਤਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਵਪਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਸਾਨ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ।
ਬੁਸਾਨ ਸਮਝੌਤਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਵਾਦ - ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ "ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਦੁਸ਼ਮਣੀ" ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
'ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ'
ਚੀਨ ਲਈ, ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ, ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ-ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਚਿੱਪ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਚਿੱਪ ਦਰ ਚਿੱਪ, ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦਰ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਰ ਫੈਕਟਰੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ - ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਤੱਕ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ।