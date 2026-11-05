ਏਲੂਰੂ ਭੂਮੀਗਤ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।
Published : November 5, 2026 at 11:16 AM IST
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੂਮੀਗਤ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਅਕਸਰ ਅਟਕਲਾਂ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਲੂਰੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਿੰਤਾਲਾਪੁੜੀ ਅਤੇ ਰੇਚੇਰਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (RIL) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭੂਮੀਗਤ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (UCG) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਜੋਖਮਾਂ, ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕਾਸਤਾ ਵੈਸਟ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੂਸੀਜੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਈਸਟਰਨ ਕੋਲਫੀਲਡਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਈਸੀਐਲ), ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਸੀਆਈਐਲ), ਸੈਂਟਰਲ ਮਾਈਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਸੀਐਮਪੀਡੀਆਈ), ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਰਗੋ ਐਕਸਰਜੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦਰਭ ਬਿੰਦੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਲੂਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਾਸਤਾ ਬਲਾਕ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੂਸੀਜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਸਤਾ ਵੈਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੀਆਈਐਲ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ₹231 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 10 ਤੋਂ 12 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਤੋਂ 30 ਏਕੜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 200 ਤੋਂ 450 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ, ਬਿਨਾਂ ਮਾਈਨ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਸੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 88 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ, ਜੋ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਟ ਚਰਿੱਤਰੀਕਰਨ, ਕੋਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ, ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜੀਓਲੋਜੀਕਲ ਮਾਡਲਿੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ, ਜੋ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ, ਸਤਹ ਪਾਈਪਿੰਗ, ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਪ-ਸਤਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੋਲਾ ਵਿਲੱਖਣ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 30% ਤੋਂ 42% ਸੁਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ G-8 ਤੋਂ G-11 ਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਸਟਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਕੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਥਰਮੋਕੈਮੀਕਲ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੀਥੇਨ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
UCG ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਫਿਨੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੈਵਿਕ ਉਪ-ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਸਟਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਭੂਮੀਗਤ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੜਾਅ 1 ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜੀਓਲੋਜੀਕਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਅੰਤਰ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਸੀਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕਾਸਟਾ ਵਿਖੇ ਕੋਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਸੰਘਣੇ, ਘੱਟ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੈਂਡਸਟੋਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲ ਬਣਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜੋ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਜਲਘਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ UCG ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਾਪਣਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਲੋੜ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਏਲੂਰੂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ UCG ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਿਨਚਿਲਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਐਨਰਜੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲ, ਕੋਲਾ ਸੀਮ ਡੂੰਘਾਈ, ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚਿਨਚਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 150 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਏਲੂਰੂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਂ 600 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ 1,000 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 400 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਚੱਟਾਨ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਭੂਮੀਗਤ ਤਰਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਗੋਲ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਇੱਕ ਖੋਖਲੇ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸਥਿਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਖੰਡਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਬਾਅ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਭੂਮੀਗਤ
ਰਵਾਇਤੀ ਓਪਨ-ਕਾਸਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉਲਟ, UCG ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭੂਮੀਗਤ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਫਿਰ ਖੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਤਰ ਏਲੂਰੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਪਹੁੰਚ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ, ਸੰਚਾਲਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡੀਪੀਆਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਪਾਇਲਟ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਪੀਆਰ) ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਾਇਲਟ, ਲਗਭਗ 30 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਭੂਮੀਗਤ ਗੁਫਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਵਪਾਰਕ ਡੀਪੀਆਰ ਲਈ ਅਨੁਭਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਇਲਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖਾਣ ਯੋਜਨਾ, ਤਕਨੀਕੀ-ਆਰਥਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਏਲੂਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ
ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਏਲੂਰੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਦੌਰਾਨ 3,500 ਤੋਂ 5,000 ਉਸਾਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ 3,000 ਤੋਂ 5,000 ਹੁਨਰਮੰਦ ਤਕਨੀਕੀ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ₹200 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 20,000 ਤੋਂ 35,000 ਅਸਿੱਧੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ₹150-250 ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ
ਏਲੂਰੂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 3.13 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਡੂੰਘੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਯੂਰੀਆ, ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ, ਮੀਥੇਨੌਲ ਅਤੇ ਹਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵਰਗੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਫਲ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ UCG ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁੱਲ ₹2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਗਭਗ ₹5.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਸੰਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ₹1.80 ਤੋਂ ₹2.10 ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹65,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਿੱਧਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ ₹3.35 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹6.50 ਲੱਖ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ₹8.50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਣਿਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ₹4,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹7,750 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ₹8,000 ਤੋਂ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਏਲੂਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਸੀਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਸਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭੂਮੀਗਤ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਫੀਲਡ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਏਲੂਰੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।