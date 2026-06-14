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Beyond GDP: ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਲੋਬਲ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸੂਚਕ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਯੋਗ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Beyond GDP
ਨਵਾਂ ਗਲੋਬਲ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ (ETV Bharat)
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By C P Rajendran

Published : June 14, 2026 at 7:27 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 'ਜੀਡੀਪੀ ਤੋਂ ਪਰੇ' 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਮਾਪ ਦੇ ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਪਰੇ ਜਾਣ ਲਈ 31 ਨਵੇਂ ਸੂਚਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਇਹ ਢਾਂਚਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ 'ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਟ ਕਾਊਂਟਸ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੌਸ਼ਿਕ ਬਾਸੂ ਅਤੇ ਤੁਲੇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੋਰਾ ਲਸਟਿਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

7 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਰੋਕ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਨੇਸ਼ੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ-ਫਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਮਾਜ, ਸਸ਼ਕਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਿਮ ਜੈਕਸਨ ਵਰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੋ GDP ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਮਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਵਿੱਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਪ ਵਜੋਂ GDP ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 1972 ਦੀ "ਦਿ ਲਿਮਿਟਸ ਟੂ ਗ੍ਰੋਥ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡੋਨੇਲਾ ਮੀਡੋਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਬਾਇਓਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। 2009 ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਰਤੀ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਮਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਜੈਵ-ਰਸਾਇਣਕ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬਰੰਡਲੈਂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਰੰਡਲੈਂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ - ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ - ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ 1983 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਬਕਾ ਨਾਰਵੇਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰੋ ਹਾਰਲੇਮ ਬਰੰਡਲੈਂਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 1987 ਵਿੱਚ "ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਭਵਿੱਖ" ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ "ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ।" ਜੋਸਫ਼ ਸਟਿਗਲਿਟਜ਼, ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਅਤੇ ਜੀਨ-ਪਾਲ ਫਿਟੌਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਪ ਬਾਰੇ 2009 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਪ ਵਜੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

"ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ"

ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸਦਾ ਅੰਤ ਟਿਕਾਊ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ "ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ" ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ: ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ GDP ਵਾਧਾ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਅਰਬ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।"

ਮਈ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਪ ਵਜੋਂ GDP ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨੀਂਹ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 'ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਟ ਕਾਊਂਟਸ: ਏ ਕੰਪਾਸ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਫਾਰ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਪਲੈਨੇਟ', ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ GDP ਤੋਂ ਪਰੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਵਿਹਾਰਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਡਾ: ਇੱਕ ਸੰਕਲਪਿਕ ਢਾਂਚਾ, ਸੂਚਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗ, ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਕਾਸ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਰਜੀਹਾਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਪ ਨੂੰ "ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰ ਕਰਨ" ਲਈ 31 ਨਵੇਂ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸੂਚਕ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰੇਲੂ ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਣਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਚਕ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ - ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ, ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 31 ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 15 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (SDGs) ਵੱਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਪਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ GDP ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ GDP ਸੰਪ੍ਰਭੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਅਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਅਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵੀ ਉੱਨਤ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਗੁਆਨਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਧਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਣ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ

ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ - ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ GDP ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਭਾਰਤ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਅਸੀਮਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਸੰਭਵਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਉੱਚੇ ਗਲੋਬਲ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

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