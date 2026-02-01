ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਪਾਣੀ 'ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ', ਕੀ 2030 ਤੱਕ ਪਿਆਸਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅੱਧਾ ਭਾਰਤ?
Published : February 1, 2026 at 6:01 PM IST
GLOBAL WATER BANKRUPTCY: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐਨ.) ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ "ਗਲੋਬਲ ਵਾਟਰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ" ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਾਰਨ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਵਾਰਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੰਜਰ ਹੋਣਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਕੀਕਤ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਤ ਅਨੁਕੂਲਤਾ" ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
"ਗਲੋਬਲ ਵਾਟਰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਜਲ ਸੰਕਟ" ਜਾਂ "ਜਲ ਦੀ ਕਮੀ" ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਹੁਣ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 75% ਮਨੁੱਖਤਾ ਪਾਣੀ-ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ-ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 70% ਮੁੱਖ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤ ਘਟਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ 4 ਅਰਬ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਦੀਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ "ਆਮਦਨੀ" ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ "ਬਚਤ" ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਸਥਿਰ ਖਰਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧਦਾ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸੁੰਗੜਨਾ, ਡੈਲਟਾ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਡੁੱਬਣਾ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਗਿੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਗਲੋਬਲ ਡੇਟਾਸੈਟਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ ਅੰਕੜਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਤਨ
ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਲਗਾਹਾਂ(Wetlands) : 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 50% ਵੱਡੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 25% ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (410 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲਗਾਹ ਖੇਤਰ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਜਲਘਰ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ: ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ 70% ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਚਾਈ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਦਾ 50% ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ: 1970 ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪੁੰਜ ਦਾ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮੌਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ: ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 75% ਆਬਾਦੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਤੇ 3.5 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। 4 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ: 170 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ - ਜੋ ਕਿ ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ - ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 100 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਰੇਪਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ: 2 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਨ। 2022-23 ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਨੇ 1.8 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 307 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਲਾਨਾ 5.1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਪਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਕ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਲੰਬੇ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਚਾਈ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਖੂਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ 18% ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 4% ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਘਾਟਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2030 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਪਲਬਧ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 40% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, 3 ਅਰਬ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (UNU) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
1. ਸਰੋਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਚੱਕਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2. ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ: ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖੰਡਿਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
3. ਬਹੁਪੱਖੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ: ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
4. ਗਲੋਬਲ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੋ: ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਗਲੋਬਲ ਫੋਕਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਠੋਸ ਤਰੀਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ।)