ਟਰੰਪ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਯਾਤਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ !
ਇਸ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
By Vivek Mishra
Published : November 10, 2025 at 8:55 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ, ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਨੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਧ-ਮਨ ਵਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨੁਮਾਨ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰੁਝਾਨ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਂਗ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਡਰਕਰੰਟ ਅਤੇ ਓਵਰਕਰੰਟ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਇਸ ਨੇ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਹਿਸੂਸ
ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਕੁਝ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਝਲਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੋਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਰੂਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਦੀ "ਡੀਲਰ" ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੀਜਿੰਗ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੋਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਪਾਰਕ ਕੂਟਨੀਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੇ ਕਵਾਡ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ
ਏਸ਼ੀਆ ਦੌਰਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਅਕਸਰ ਉਸਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੇ ਕਵਾਡ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮੂਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਸਕਾ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਬੁਡਾਪੇਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸੰਮੇਲਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਰੂਸ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਰੂਸ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ-ਰੂਸ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਐਟਲਾਂਟਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੋਸਨੇਫਟ ਅਤੇ ਲੂਕੋਇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਦੌਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰੂਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਣਚਾਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਤਣਾਅ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਆਰਾਮ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਕੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕਈ ਅਸਥਿਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕਈ ਅਸਥਿਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਨਰ-ਉਭਾਰਿਤ ਰੂਸ - ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ "G2" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਟਰੰਪ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਥਿਤੀ, ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭਟਕਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ, ਊਰਜਾ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕਪਾਸੜਵਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਅਸਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਵਾਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਤੰਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਣਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇ।