ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ: ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪੂਰਬ 'ਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅ
ਟਰੰਪ ਦੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਰਿਆਦ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
By Vivek Mishra
Published : November 26, 2025 at 1:53 PM IST
ਸਾਊਦੀ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ (MBS) ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੇਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਸਾਊਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ "ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ" ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਦਾਹ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਫੇਰੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਆਦ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਿਕਾਊ ਮੰਨਿਆ।
ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ
ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ MBS ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਵਿਹਾਰਿਕ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਨ 2030 ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, NEOM ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਰਿਆਦ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਏਜੰਡਾ
ਇਸ ਫੇਰੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਟਰੰਪ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਬਰਾਹਿਮ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣਕਰਨ ਏਜੰਡਾ।
MBS ਦਾ ਦੌਰਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਚੈਨਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੋਫ ਅਤੇ ਜੈਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤਿ-ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਗੁਆਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਜੋ ਗਾਜ਼ਾ ਲਈ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੁਆਰਾ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਲਾਭ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਆਮਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ
ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ-ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਆਮਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਆਮਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟੁੱਟ ਸਮਝਿਆ। ਰਿਆਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਬੰਧ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਵੇ। ਪਰ ਰਿਆਦ ਦੀਆਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਐਮਬੀਐਸ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੇਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰੀਸੈਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਆਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਐਸ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਲਗਭਗ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਵਾਗਤ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ-ਸਾਊਦੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਥੰਮ੍ਹ
ਅਮਰੀਕਾ-ਸਾਊਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਲੀਵਰੇਜ, ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ, ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ (PIF) ਵਰਗੇ ਸੰਪ੍ਰਭੂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੇਮਿਸਾਲ ਖਰਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰਿਆਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਐਸ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਜਿਸਦੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ" ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਐਮਬੀਐਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਐਫ-35 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਸਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਆਦ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਉੱਨਤ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਈਰਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਫ-35 ਸੌਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਏਆਈ, ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਚਿੱਪ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਗਲੋਬਲ ਤਕਨੀਕੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਚੀਨੀ ਏਆਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਦੇ ਚਿਪਸ, ਕਲਾਉਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਅਤੇ ਏਆਈ ਖੋਜ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਖਾੜੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਵੀਨਤਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡੂੰਘੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੁਨਰ-ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਬਿਡੇਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਥੀਏਟਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇਸ ਨਵੀਂ ਖੇਤਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।