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'ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਸੌਂਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ', ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ

ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਯਾਦਾਂ।

RAMOJI RAO TRIBUTE ETV BHARAT
ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ((ETV Bharat))
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By Bilal Bhat

Published : June 7, 2026 at 4:36 PM IST

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RAMOJI RAO TRIBUTE ETV BHARAT: ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਗਏ: ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਟੀਮ, ਅਤੇ ਰਾਮੋਜੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸੇ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕੀਬੋਰਡ 'ਤੇ ਕੰਬਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ।

RAMOJI RAO TRIBUTE ETV BHARAT
ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ((ETV Bharat))

ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਈਨਾਡੂ (Eenadu) ਜਾਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ (ETV Bharat) ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਵਾਂਗ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਔਖੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।

RAMOJI RAO TRIBUTE ETV BHARAT
ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ((ETV Bharat))

ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਕੜ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਗਾਅ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਤੇਲਗੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਟੀਕ ਹੋਣ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਈਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਂਗ, 13 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀ।

RAMOJI RAO TRIBUTE ETV BHARAT
ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ((ETV Bharat))

ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ

ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, "ਸਮਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ।"

RAMOJI RAO TRIBUTE ETV BHARAT
ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ((ETV Bharat))

ਮਿਹਨਤਸ਼ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਤੇਲਗੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਈਨਾਡੂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਆਊਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ।

RAMOJI RAO TRIBUTE ETV BHARAT
ਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਮੌਕੇ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ((ETV Bharat))

ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮੋਜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਦ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੇਖਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਏ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਡੀਆ ਬੈਂਕ (NIB) ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੀਤਾ।

RAMOJI RAO TRIBUTE ETV BHARAT
ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ((ETV Bharat))

'ਸਫਲ ਉੱਦਮੀ, ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਪੱਤਰਕਾਰ'

ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ "ਹੈਵ ਯੂ ਕਵਰਡ" (HYC-ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਟੈਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

RAMOJI RAO TRIBUTE ETV BHARAT
ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ((ETV Bharat))

ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਨਮਜਾਤ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਸਨ।

RAMOJI RAO TRIBUTE ETV BHARAT
ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ((ETV Bharat))

ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ

ਉਹ ਅਕਸਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਫਲ ਉੱਦਮੀ, ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਨ।

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