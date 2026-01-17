ETV Bharat / opinion

ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਕੋਸਟਾ-ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

European Union
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ (ANI)
author img

By Aroonim Bhuyan

Published : January 17, 2026 at 5:06 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਕੋਸਟਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇਤਾ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 16ਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਸਟਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਵਫ਼ਦ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਵਪਾਰ ਫੋਰਮ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ 2004 ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। 15ਵਾਂ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਸੰਮੇਲਨ 15 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।'

77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ

ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਈਯੂ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਵਧੇ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। 77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਅਤੇ 16ਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫੇਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਯੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਰੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੌਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ (MEPs) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ EU ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ FTA 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੌਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ-ਸੱਜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (EPP) ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ EU ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ "ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ" ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 8 ਅਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਫੇਰੀ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ EU ਨੇਤਾ

ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਮਰਜ਼ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਕ FTA 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਠਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ-EU ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ EU ਨੇਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.9 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ $22 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ GDP ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ FTA 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੂਲ ਨਿਯਮਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀ ਹੈ।

ਯੂਰਪੀ ਨਿਵੇਸ਼

ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਉੱਚ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ 450 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਰਪੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਅਧਾਰਤ ਇਮੇਜਇੰਡੀਆ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਬਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਧਰੁਵ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਯੂਰਪ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਧਰੁਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਰੂਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਧਰੁਵ ਯੂਰਪ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਰਪ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਈ ਚੌਥੇ ਧਰੁਵ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।' ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਲਈ ਚਾਰ-ਧਰੁਵੀ ਗਲੋਬਲ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਫਟੀਏ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ, ਨਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਲਣ ਲਈ।

ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਦੈ ਭਾਸਕਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਐਫਟੀਏ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਖੰਡਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ।

ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਫਡੀਆਈ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਕੇ, ਈਐਫਟੀਏ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੁਵੱਲੇ ਸੌਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੀਡੀਪੀ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕੋਸਟਾ ਅਤੇ ਵੌਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫੇਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਫਟੀਏ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਕੱਠੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

TAGGED:

REPUBLIC DAY GUEST
EUROPEAN UNION LEADERS VISIT INDIA
REPUBLIC DAY 2026
ਭਾਰਤ ਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ
INDIA EUROPEAN UNION RELATIONS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.