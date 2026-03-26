ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਟਕਰਾਅ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧੀ
ਰੂਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Published : March 26, 2026 at 2:58 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਰੂਸ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 'ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ: ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੁਵੱਲੇ ਏਜੰਡੇ ਵੱਲ' ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ "ਰੂਸ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਡਨਕੁਲਮ ਪਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਥੀ ਮਿਲੇਗਾ,"।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ"ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ,"।
ਮਾਸਕੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਸਥਿਰ ਊਰਜਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਰੂਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਬਾਲਣ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪਲਾਈ ਰੂਟਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ, ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਸਥਿਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਬੇਸਲੋਡ ਪਾਵਰ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਡਨਕੁਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ (KKNPP) ਵਿਖੇ ਰੂਸੀ ਜਲ-ਜਲ ਊਰਜਾ ਰਿਐਕਟਰਾਂ (VVERs) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਯੂਨਿਟ (VVER-1000 ਰਿਐਕਟਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ 1-2 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ 3-6 ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਰੂਸ ਕੁਡਨਕੁਲਮ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਰਿਐਕਟਰਾਂ (SMRs) ਅਤੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਰੂਸ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ 2047 ਤੱਕ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦਿਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਚੱਕਰ, ਕੁਡਨਕੁਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਿਜਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਉਪਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।"
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਉਪਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 100 GW ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ।
ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੈਤਾਪੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ 2009 ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਛੇ ਰਿਐਕਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 9.6 GW ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ Électricité de France (EDF) ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਧਿਐਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਮਾਨੇ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰੂਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ - ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ, ਇਕਲੌਤਾ - ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਥਿਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ (ਸ਼ਾਂਤੀ) ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, 1962 ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਐਕਟ ਅਤੇ 2010 ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀ (CLND) ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇਮੇਜਇੰਡੀਆ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰੌਬਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਥੋਰੀਅਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਥੋਰੀਅਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਥੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਥੋਰੀਅਮ 'ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ,"।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੋਵੇਂ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਥੋਰੀਅਮ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,"।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਚੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।