ETV Bharat / opinion

SIR ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੁਝਾਰਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜਨਤਾ ਬੇਹਾਲ

SIR 2025-26 ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ।

SPECIAL INTENSIVE REVISION
27 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। (PTI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 30, 2025 at 3:06 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅਰੁੰਧਤੀ ਧੂਰੂ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਂਡੇ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ SIR ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 12 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) 2002-03 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਤਿੰਨ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2025-26 ਲਈ SIR ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ।

SIR ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ (ਵਿਕਲਪਿਕ), ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਅਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (EPIC) ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਾਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੇਠਲਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੁਆਰਾ ਅਸਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

SPECIAL INTENSIVE REVISION
ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (PTI)

ਹੇਠਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ 2003 ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ SIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ECI ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਬੂਥ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਘੰਟੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਖੋਜਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, UP PDF ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਦਲ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੂਥ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਏਸੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੂਥ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ SIR ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਬੀਐਲਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਪਰਲੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਿਹਨਤੀ ਬੀਐਲਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ, ਹੇਠਲੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ - ਏਸੀ ਨੰਬਰ, ਵੋਟਰ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ - ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

SPECIAL INTENSIVE REVISION
ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ (PTI)

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਪਰਲਾ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ BLO ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦਾ 2003 ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ BLO SIR ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ BLO, ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ SIR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ 6 ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੁਝ ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ, 2003 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SIR ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SIR ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ EPIC ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ 2003 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਮ 6 ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਨਾ ਹੋਣ।

ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਸੰਤ ਕੁੰਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ EWS ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਘਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਬਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (BLO) ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ SIR ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। BLO ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਕਬਰ ਨਗਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (DM) ਵੀ ਹਨ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਢਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ 6 ਭਰਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਫਾਰਮ 6 ਭਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ 2003 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸਨ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏਗਾ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ-ਸਮਝਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ SIR ਫਾਰਮ ਔਨਲਾਈਨ ਭਰੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਨਗਰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (BLO) ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟਰਸ਼ਿਪ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਅਸਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

SPECIAL INTENSIVE REVISION
ਟੀਐਮਸੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬੀਐਲਓ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ (PTI)

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ, SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਿਹਾਰ SIR ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹੀ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇਪਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਸਨ; ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਆਮ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਹੁਣ, ਲਖਨਊ ਦੀ ਮੇਅਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਖੜਕਵਾਲ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬ੍ਰਿਜਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਰੋਕੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੰਗੀ। ਕੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਦੁਬੱਗਾ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਣਜਾਣ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦੀ ਭਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ SIR ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਅਭਿਆਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ BLOs ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

SPECIAL INTENSIVE REVISION
ਸੁਣਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ (PTI)

ਲਖਨਊ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਰਾਹਿਆਂ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਐਡਰੈੱਸ ਸਿਸਟਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਔਨਲਾਈਨ ਭਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਾਰਮ ਔਨਲਾਈਨ ਭਰਨ ਲਈ, EPIC ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ OTP ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। EPIC ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ EC ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਪਲਬਧ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਫਾਰਮ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਿੱਥੇ BLO ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝੰਜਟ ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

(ਅਰੁੰਧਤੀ ਧੂਰੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ਼ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਪਾਂਡੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਇੰਡੀਆ) ਤੋਂ ਹਨ।)

(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।)

TAGGED:

ELECTION COMMISSION OF INDIA
BLO
SIR
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ
SPECIAL INTENSIVE REVISION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.