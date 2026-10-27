ਜੀਡੀਪੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਹੀ? ਸਮਝੋ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ
ਐਮ. ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰਲੂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Published : October 27, 2026 at 6:02 PM IST
JOB CRISIS VS GDP GROWTH INDIA: ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ, ਵਧ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।
ਐਨਐਸਐਸਓ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਫ਼ਤਰ (ਐਨਐਸਐਸਓ) ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 1990 ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2 ਤੋਂ 3% ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਪੀਰੀਅਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ (PLFS) ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2011-2012 ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 2.3% ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ 2017-18 ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 6% ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਹ 5.8% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 3.1% ਤੱਕ ਘਟਦੀ ਰਹੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2025 ਵਿੱਚ 9.9% ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ 10.3% ਤੋਂ 0.4% ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 13.6% ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 8.3% ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
PLFS ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਅਧਿਕਾਰਤ PLFS ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2019-20 ਵਿੱਚ 17.2% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13% ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ (ILO) ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 29.1% ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ। ਮਹਿਲਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 34.5% ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 26.4% ਸੀ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਘੱਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ILO-IHD ਇੰਡੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਿਪੋਰਟ 2024 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 2022 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ।
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ 'ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼' ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕਾਰਜਬਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ 2023-24 ਵਿੱਚ 45 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2014-15 ਵਿੱਚ 34.2 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ। 18 ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ (GER) ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 30% ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ: ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨਾਲ - ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਆਈਟੀ
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਖੇਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ), ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਐਂਟਰੀ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਰਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ, ਸਮੂਹਿਕ ਭਰਤੀ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਭਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ AI, ਕਲਾਉਡ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, IT ਖੇਤਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
AI ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ
ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਡਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, IT ਉਦਯੋਗ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 135,000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (GCCs) ਵਿੱਚ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਰਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੁਨਰ ਸੈੱਟ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ AI ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਕ ਬਦਲਦੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਘੱਟ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ, ਘੱਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਘੱਟ-ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਥਿਰ, ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਗੋਂ, ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕ, ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੋੜਵੰਦ ਅਕਸਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਗੈਰ-ਰਸਮੀ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ, ਨੌਕਰੀ-ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੇ ਕਰੀਅਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਡੀ ਵਧਦੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਗਏ ਹਾਂ।
GDP ਵਾਧਾ
ਇਸ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੱਖਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧੁਨਿਕ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ (GDP ਵਾਧਾ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਅੰਡਰ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, 2025-26 ਵਿੱਚ GDP ਦੇ 34.3% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਔਸਤ 28.6% ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇੰਡੀਆ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਪਿਛਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 54.81% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 56.35% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣਾ
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI), ਡਿਜੀਟਲ ਹੁਨਰ, ਗਿਗ ਵਰਕ (ਅਸਥਾਈ ਕੰਮ), ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ, ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਵਰਕ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਉੱਦਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੁਨਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਅਪਸਕਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਸਕਿਲਿੰਗ (ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣਾ) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ, ਅਕਾਦਮਿਕ, ਵਿਹਾਰਕ ਅਨੁਭਵ, ਅਤੇ AI-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਲੇਖ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮ. ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰਲੂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
(Disclaimer:ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।)