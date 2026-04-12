ਕਿਉਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਰਾਨ 'ਚ 'ਤਖਤਾਪਲਟ' ਦਾ ਦਾਅ ? ਜਾਣੋ ਇਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਚਣੌਤੀਆਂ
ਈਰਾਨ 'ਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਔਖੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ 1979 ਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ।
Published : April 12, 2026 at 2:41 PM IST
ਟੀ.ਵੀ. ਨਰੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਰਾਜਦੂਤ)
ਈਰਾਨ 4,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਫਾਰਸੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ, ਕੈਸਪੀਅਨ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਲਬੋਰਜ਼ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਹਿਰਾਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੜਕਾਂ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਬਾਗ਼, ਪਾਰਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ, ਗਿਰੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ 'ਸ਼ੀਰਾਜ਼' ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸ਼ੀਰਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮੋਹਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਹਿਰਾਨ - ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ "ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪੈਰਿਸ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ - 1979 ਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਰੂਹੋਲਾਹ ਖੁਮੈਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ "ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਈਰਾਨ" ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਣਰਾਜ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ - ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਤਹਿਰਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ - ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗੀ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਗਲ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਦਰਬਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਨਾਦਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਮਸ਼ਹੂਰ 'ਮੋਰ ਸਿੰਘਾਸਣ' (ਤਖ਼ਤ-ਏ-ਤਵਸ) ਅੱਜ ਵੀ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ 1979 ਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 13 ਫਰਵਰੀ, 1995 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ (IFS) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲਈ ਤਹਿਰਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 'ਇਨਕਲਾਬ ਚੌਕ' 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਰਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ "ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੌਤ" ਅਤੇ "ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮੌਤ" ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੀੜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ "ਜਾਸੂਸਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ 444 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 66 ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਲੂਸ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਸ਼ਰੀਆ' ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 'ਬਾਸੀਜ' ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ 'ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਲਿਸ' ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਨਿਯਮਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ 'ਕੋਮ' ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਫੜੇ ਗਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ (ਉਮਾਹ) ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ (ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ) ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ (ਆਪਣੀ ਓਟੋਮੈਨ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸੁੰਨੀ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ, ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਖੁਮੈਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਮੇਨੇਈ ਈਰਾਨ ਨੇ 'ਬਸੀਜ', 'ਪਾਸਦਾਰਨ' (IRGC), 'ਗਾਰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ' ਅਤੇ 'ਐਕਸਪੀਡੀਐਂਸੀ ਕੌਂਸਲ' ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਚੈਕ ਐਂਡ ਬੈਲੇਂਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, 'ਰਹਿਬਰ' (ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ) ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਪੀਕਰ (ਮਜਲਿਸ) ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਈਰਾਨੀ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਖ਼ਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੰਗੀਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਟਾਈ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ 'ਹਰਮ' (ਵਰਜਿਤ) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਕੋਈ ਵੀ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟਾਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ (IRIB) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਸਨ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਗੱਪਾਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਗੁਪਤ ਰੇਡੀਓ, ਔਨਲਾਈਨ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਫਸੰਜਾਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਐਕਸਪੀਡੀਐਂਸੀ ਕੌਂਸਲ' ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਿਆ।
ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖਾਤਮੀ ਵਰਗੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਵੀ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ - ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮ 'ਇਵਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਜਾਂ ਅਹਿੰਸਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਬਿਮਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਰਿਆਲ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ('ਬਾਜ਼ਾਰੀ') ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਵਿਦਰੋਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਵਾਂਗ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਚਕਤਾ ਦਾ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਈਰਾਨ ਲਈ ਜੰਗ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਰਾਕ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ - ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 'ਅਬਰਾਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ' ਰਾਹੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ।
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ - ਚਾਣਕਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿ 'ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ' ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਸਾਦ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਘੁਸਪੈਠ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਆਰਜੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈਆਰਜੀਸੀ ਅਤੇ ਪਾਸਦਰਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਉਲਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ; ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਰਾਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ-ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਆ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਮੈਨੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। 1995 ਵਿੱਚ ਓਆਈਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਫਸੰਜਾਨੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰਕ ਦੇ - ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ - ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੀਆ-ਸੁੰਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਚਲਾਕ ਵਪਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ, 1947 ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂਏਈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। 2018 ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਘਟ ਗਈ। ਚਾਬਹਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ 'ਈਰਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਭਾਰਤ' ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ।
ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁੱਢਲਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੌਲ, ਚਾਹ, ਦਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ।
ਈਰਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਂਝੇ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਦੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਈਰਾਨ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂਏਈ, ਕੁਵੈਤ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ - ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੀਆ ਆਬਾਦੀ ਸੁੰਨੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹਿਰੀਨ ਸਾਊਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਉੱਥੇ ਹੂਤਿਓਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਈਰਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਈਰਾਨ - ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਭੰਡਾਰ ਹਨ - ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ IRGC ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਯੁੱਧ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ?
ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਈਰਾਨ - ਜੋ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ - ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਈਰਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੇਟ ਬੰਬਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਾਨੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਰਾਕ, ਲੀਬੀਆ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪੱਧਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।