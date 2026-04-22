ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਕਟਿਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
Published : April 22, 2026 at 8:23 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਆਰਕਟਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਜਲਵਾਯੂ ਕੂਟਨੀਤੀ (symbolic climate diplomacy) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਆਰਕਟਿਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿਵਹਾਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਨਤ ਧਰੁਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੀ ਜੇ-ਮਯੁੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ
20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੀ ਜੇ-ਮਯੁੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਿਰਤਾ (Sustainability) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਰਕਟਿਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਧਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ "ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਰਕਟਿਕ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਕਟਿਕ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਕਟਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਆਰਕਟਿਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰਕਟਿਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਖੋਜ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਰੁਵੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਗੀਆਂ।"
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 6.2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਸਤਾਖਰ
ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ (ਪੂਰਬੀ) ਪੀ. ਕੁਮਾਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 6.2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (MoU) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 6.2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਦਾਨ (NDCs) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਾਸ ਕਟੌਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਉਟਕਮਜ਼ (ITMOs) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਜਾਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਉੱਚ-ਮਹੱਤਿਆ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੁਮਾਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟਿਕਾਊਤਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਵਾਯੂ, ਆਰਕਟਿਕ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਆਰਕਟਿਕ ਖੋਜ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਨਤ ਧਰੁਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਰਕਟਿਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਕਟਿਕ ਗਰਮੀ ਜੈੱਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀ ਵੌਰਟੀਸ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰਕਟਿਕ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੀ ਤੱਟਰੇਖਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਰਕਟਿਕ ਡੇਟਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਘਲਦੀ ਬਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਗਲਿਆਰੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਕਟਿਕ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਆਰਕਟਿਕ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਖੋਜ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਕਟਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਛੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ ਹਨ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੋਜ; ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ; ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ; ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ; ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਆਰਕਟਿਕ ਖੋਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 2002 ਤੋਂ ਸਵੈਲਬਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਸਨ ਆਰਕਟਿਕ ਸਟੇਸ਼ਨ (Dasan Arctic Station) ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਬਰਫ਼ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਖੋਜ ਜਹਾਜ਼, ਆਰਵੀ ਅਰਾਓਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਧਰੁਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੁਹਾਰਤ
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਧਰੁਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਰੁਵੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਆਪਣਾ ਆਰਕਟਿਕ ਅਧਾਰ, ਹਿਮਾਦਰੀ ਖੋਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੀ ਧਰੁਵੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰੁਵੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਆਰਵੀ ਅਰੌਨ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਖੋਜ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਰਥਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਰਕਟਿਕ ਪਾਣੀਆਂ ਤੱਕ ਮੌਸਮੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਐਰੋਸੋਲ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਡੇਟਾਸੈੱਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸ-ਕਲਾਸ ਜਹਾਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਪੋਲਰ ਸੈਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋਨੋਮਸ ਯੰਤਰਾਂ, ਅਤੇ ਠੰਡੇ-ਖੇਤਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਆਈ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੂਟ ਵਰਗੇ ਆਰਕਟਿਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪੋਲਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ (ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਧਰੁਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣਾ) ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰਕਟਿਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰਕਟਿਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੋਲਰ ਐਂਡ ਓਸ਼ੀਅਨ ਰਿਸਰਚ (ਜੋ ਹਿਮਾਦਰੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕੋਰੀਆ ਪੋਲਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਜੋ ਦਾਸਨ ਅਤੇ ਆਰਵੀ ਅਰੌਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ (MP-IDSA) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਉੱਤਮ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਪੰਜ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਚੀਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਕਟਿਕ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ।"
ਆਰਕਟਿਕ ਕੌਂਸਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜੋ ਆਰਕਟਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਰੂਸ ਹਨ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ।
ਸਿਨਹਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਮਾਦਰੀ ਖੋਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਵਿਚਾਰ ਆਰਕਟਿਕ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਰੁਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਕਟਿਕ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਆਰਕਟਿਕ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਆਰਕਟਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਰਕਟਿਕ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉੱਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਲਈ ਇਸ ਰੂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉੱਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੂਟ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਰਸਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਆਰਕਟਿਕ ਖੋਜ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ।"
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਲਈ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਆਰਕਟਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਿਗਿਆਨ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਰੁਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਮੌਨਸੂਨ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।