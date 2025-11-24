ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਅਸੰਤੁਲਨ: ਆਈਟੀ, ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ।
Published : November 24, 2025 at 8:53 PM IST
ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਗੱਲਾ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਹਾਣੀ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਕਾਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ $194 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਗਲੌਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੇ ਦਫਤਰੀ ਟਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਗਏ $135.46 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨ-ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ $437 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ। ਸਮੱਸਿਆ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ $116.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 26.7% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 8.8% ($38.6 ਬਿਲੀਅਨ) ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 32% ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੂਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤਰ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਲਗਭਗ 7% ($30.5 ਬਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ-ਜੋੜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ $36.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੱਪੜੇ (44%), ਸੂਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ (33%), ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ (13%) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤਾਜ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 11.9% ($51.9 ਬਿਲੀਅਨ) ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਲ $12.5 ਬਿਲੀਅਨ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀ ਗੁਆਇਆ
ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਕੀਮਤੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੈਟਰਨ
ਚੀਨ ਦਾ "ਮੇਡ ਇਨ ਚਾਈਨਾ 2025" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਫੋਕਸ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਚੈਬੋਲ ਮਾਡਲ
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੈਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ
1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ, 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਅਤੇ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਸਰਕਾਰ-ਚੈਬੋਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੇ ਲੰਬਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦਿੱਗਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਤਾਈਵਾਨ ਦਾ ਲਚਕਦਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਤਾਈਵਾਨੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹ ਕੋਰੀਆਈ ਚੈਬੋਲ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲੰਬਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਚਕਤਾ ਨੇ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੱਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਡ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸਫਲਤਾ
ਵੀਅਤਨਾਮ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਯਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚਮਤਕਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਰੇਕ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੱਤ ਸਨ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਲਮੇਲ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਦਿਸ਼ਾ, ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਰੱਕੀ, ਅਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ।
ਇਹ ਡੇਟਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ - ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਰੈਮਿਟੈਂਸ - ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜਬਲ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੰਜਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਆਪਣੇ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ - ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਨਿਰਮਾਣ - ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਫਲਤਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਨਿਰਮਾਣ ਡੂੰਘਾਈ ਬਣਾਈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ-ਭਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰਜਬਲ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ: ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਸੰਤੁਲਨ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਾਹਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਧਿਆਨ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਰਿਆਧ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਾਲ: ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ: ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਮਤ ਮੁੱਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਨਿਰਮਾਣ ਡੂੰਘਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਵਿਕਾਸ ਪਾੜਾ: ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ: ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇਹ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਣ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਰਤ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕੱਪੜੇ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਬਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਓ: ਚੀਨ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨਿਰਮਾਣ-ਤੋਂ-ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਪਹੁੰਚ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਿਰਤ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ।
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਹਾਕਾ: ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ($194 ਬਿਲੀਅਨ), ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ($135 ਬਿਲੀਅਨ), ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ($437 ਬਿਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਲਗਭਗ $570 ਬਿਲੀਅਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੁੱਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਬਾਹਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਡੂੰਘਾਈ।
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਹਾਕਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਬਣੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵਿਭਿੰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵੀ।
ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਡੂੰਘਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਰੰਤਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਿਕਾਊ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।