ਖਾੜੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ?
ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
Published : March 24, 2026 at 8:57 PM IST
ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ (fossil fuels) ਵਿੱਚ ਵਿਘਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੁਰਾਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਤੱਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੱਕ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਘਨ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ, ਆਓ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ...
ਪਹਿਲਾ, ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਐਨਜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ (Strait of Hormuz) ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਨਿਰਯਾਤ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਨਿਰਯਾਤਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ₹497 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
ਆਓ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਚੌਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਫਸੇ ਬਾਸਮਤੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਚਾਰਜ (ਕਿਰਾਇਆ) ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 'ਸੁਪਰ ਐਲ ਨੀਨੋ' ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 11.1% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਖੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੌ ਭਾਰ $11 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਧ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ $1,100 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ $1,080 ਅਤੇ $1,150 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 1.8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ $1,350 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, $1,355 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ (FOB) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਪਾਮ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਭੰਡਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ LNG ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (Forex Reserves) ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਮਾਰਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀਆਂ (Western Disturbances) ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਜ਼, ਨਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਫ਼ਤ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 408% ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਂਡਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਵਸਤੀ ਤੱਕ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਬ ਅਤੇ ਸੇਬ ਵਰਗੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮੌਸਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਾਲਾਂ ਜਾਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਖੁਰਾਕ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਥਾਨਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਈ ਝਟਕਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਫਸਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਰੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ) 'ਤੇ ਘੱਟ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਰਗੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲ (Millets) ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਜਰਾ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਪ੍ਰਣਾਮ ਯੋਜਨਾ (ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟਸ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਦ ਅਤੇ ਬੀਜ) ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ)