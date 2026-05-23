ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੇਲ, ਭਾਰਤ-ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਇਬੋਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਇਬੋਲਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਚੌਥੇ ਭਾਰਤ-ਅਫਰੀਕਾ ਫੋਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : May 23, 2026 at 8:49 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੱਧ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਇਬੋਲਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 28 ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੌਥੇ ਭਾਰਤ-ਅਫਰੀਕਾ ਫੋਰਮ ਸੰਮੇਲਨ (IAFS IV) ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕੋਪ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਾਂਗੋ (ਡੀਆਰਸੀ) ਦੇ ਅਸਥਿਰ ਇਟੂਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਦੁਰਲੱਭ ਬੁੰਡੀਬੁਗਿਓ ਤਣਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟੀਕਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਯੂਗਾਂਡਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਫਰੀਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵਿਕਸਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਅਫਰੀਕੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
"ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਚੌਥਾ ਭਾਰਤ-ਅਫਰੀਕਾ ਫੋਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਆਪਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।"
ਇਬੋਲਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (DGHS) ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਬੋਲਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂਐਚਓ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਡੀਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਇਟੂਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਂਗਬਵਾਲੂ, ਰਵਾਮਪਾਰਾ ਅਤੇ ਬੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।
ਇਹ ਖੇਤਰ ਯੁਗਾਂਡਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ - ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ - ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਲੱਛਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੈਸਟ ਈਬੋਲਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਆਰੀ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਕਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਜ਼ੇਅਰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਨਸ਼ਾਸਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਬੁੰਡਿਬਿਊਗਿਓ ਵਾਇਰਸ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਤਣਾਅ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2007 ਵਿੱਚ ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁੰਡੀਬੁਗਿਓ ਤਣਾਅ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਈਬੋਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ੇਅਰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੰਡੀਬੁਗਿਓ ਸਟ੍ਰੇਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਛੇ ਤੋਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
16 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ WHO ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, DRC ਵਿੱਚ 246 ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਇਕੱਲੇ ਇਟੂਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 80 ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਅੱਠ ਲੈਬ-ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ Bundibugyo ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 17 ਮਈ ਨੂੰ, WHO ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਕੋਪ ਅਜੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਜੋਖਮ "ਉੱਚ" ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਬੋਲਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈਏਐਫਐਸ IV ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ
20-21 ਮਈ ਤੱਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਡੀਆਰਸੀ ਅਤੇ ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 600 ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 139 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਬੋਲਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈਏਐਫਐਸ IV ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਰੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਵਿਕਾਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਇਸਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ IAFS 2008 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ 2011 ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਹੋਏ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2015 ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ 54 ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਮਹਾਂਦੀਪ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
IAFS IV ਤੋਂ ਕਈ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ
IAFS IV ਤੋਂ ਕਈ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ: ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ; ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ; ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ; ਚੀਨ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੀਨ-ਅਫਰੀਕਾ ਸਹਿਯੋਗ ਫੋਰਮ (FOCAC) ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਗਲੋਬਲ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੱਖਣ-ਦੱਖਣੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੀਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਫੈਲੋ ਜੋ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ IAFS IV ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਬੋਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਹਿਰ ਹੈ।" "ਇਬੋਲਾ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੈਲੰਡਰ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਾਡ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਗ ਕੈਟ ਅਲਾਇੰਸ (IBCA) ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ (IAFS IV) ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਆਈਏਐਫਐਸ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ 30 ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"
ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਈਏਐਫਐਸ IV ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਫਰੀਕੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਓਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਰੀਆ-ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ।"
ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਏਐਫਐਸ IV ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਸੰਘ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਤਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ, ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਦੱਖਣੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਫਰੀਕਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।