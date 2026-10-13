'ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ', ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Published : October 13, 2026 at 5:02 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ - ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਮਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,200 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ, ਜੋ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਲਿਕੁਡ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਸੱਜੇ ਯਹੂਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਫਲ ਜੰਗ
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੰਸਦ, ਨੇਸੈੱਟ ਦੇ ਸਾਰੇ 120 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਲੌਤੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਫਲ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਾਹਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਸਫਲਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਚੋਣਾਂ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣਾ - ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਮਾਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਸ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ - ਜਿਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ, ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗਾਦੀ ਆਈਜ਼ੇਨਕੋਟ, ਜੋ ਯਾਸ਼ਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ "ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਯਹੂਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਡਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ।
7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 25 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਿਪਾਹੀ ਗੈਲ ਮੀਰ ਆਈਜ਼ੇਨਕੋਟ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਈਜ਼ੇਨਕੋਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ "ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।"
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਈਜ਼ੇਨਕੋਟ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਲਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਲਤੀ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ 1948 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਲਤੀ ਸੀ। "ਅਕਤੂਬਰ ਕੌਂਸਲ" - ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰਾਜ ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇਗਾ?"
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਖਬਾਰ ਹਾਰੇਟਜ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਮੋਸ ਹਾਰੇਲ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਨ ਬੇਟ (ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ) 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, "ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੈ।"
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਮਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਸੀ। 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਈਡੀਐਫ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸਦੀ ਉੱਤਮ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਸ਼ਿਨ ਬੇਟ, ਦੀ ਅਚੱਲਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਨ ਬੇਟ ਅਤੇ ਆਈਡੀਐਫ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਾ ਫੌਜੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਈਜ਼ੇਨਕੋਟ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਦਨਾਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਲਈ, 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।