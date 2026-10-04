ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ
2023-24 ਵਿੱਚ GHMC ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ₹6,749 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਵਾਸੂ ਸਾਹਾ ਦਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹੋ...
Published : October 4, 2026 at 7:44 PM IST
CURE Bill: ਡਰਾਫਟ CURE ਬਿੱਲ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੋਰ ਅਰਬਨ ਰੀਜਨ (ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ) ਬਿੱਲ, 2026, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ - ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਿਰਾਏ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਪੂੰਜੀ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਮਾਲੀਆ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆਪਣੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, 2018-19 ਅਤੇ 2023-24 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (GHMC) ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਸਿਰਫ 3-18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਨ। 2023-24 ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ ₹1,184 ਕਰੋੜ ਸੀ - GHMC ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਜਦੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਖਰਚ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2019-20 ਅਤੇ 2023-24 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, GHMC ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 234 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰਣਨੀਤਕ ਨਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੜਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹10,249 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹6,390 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ, ਇਸਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। 2023-24 ਵਿੱਚ, GHMC ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ₹6,749 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ, GHMC ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮਤ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਕਿਉਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਕਿਉਂ?
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਕਲਪ ਹੈ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕਦੇ ਵੀ GHMC ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਸਰੋਤ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ - ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਔਸਤਨ GHMC ਦੇ ਆਪਣੇ-ਸਰੋਤ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
GHMC ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਵਰੇਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਉਪਾਅ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਡੂੰਘੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਖੁਦ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2003 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਪਾੜਾ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। CityFinance.in ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ GHMC ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਭਗ ₹3,010 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਣੇ (6,345 ਰੁਪਏ), ਕੋਇੰਬਟੂਰ (5,919 ਰੁਪਏ), ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ (5,381 ਰੁਪਏ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ।
ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 'ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਲਾਂ' ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ - ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ - ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਿਰਾਏ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ULGs (ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਰੈਂਟ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਾਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਣ-ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ (ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ) ਨਿਯਮਾਂ, 2020 ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀ ਮੁੱਲ-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ULGs ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। GHMC ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। CURE ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਸਾਈਬਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮਲਕਾਜਗਿਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਹਤਰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ
ਦੋ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ - ਜੇਕਰ ਵਸਨੀਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਵਾਧੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ।
ਜੁਬਲੀ ਹਿਲਜ਼ ਵਿੱਚ 1,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਸਵੈ-ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਭਗ ₹5,540 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ; ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸ ਲਗਭਗ ₹12,333 ਹੋਵੇਗਾ—123 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ। ਪਰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੋਧਿਆ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ: ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗਾ।
ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ
ਦੂਜਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ: eGramSwaraj ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। GHMC ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ—ਇਹ ਕੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ; ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ—ਸਥਾਨ, ਲਾਗਤ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਖਰਚ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ; ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਕੀ ਸੜਕਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਡਰੇਨੇਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਕੱਲਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਇਕੱਲਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ CURE ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। CURE ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ—ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਅਤੇ 'ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ' ਸਮੇਤ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
CURE ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ: ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਥਾਨਕ ਆਵਾਜ਼, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਰੁਪਏ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ।
- ਲੇਖਕ: ਵਾਸੂ ਸਾਹਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਟ, ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਜਨਆਗ੍ਰਹਿ।
(Disclaimer: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ETV ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।)