ਜਾਣੋ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ?
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Published : May 26, 2026 at 6:01 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਲਾਹੂਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ (extradition treaty) ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰੇਤ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਫੋਰਮ (BSRF) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ "ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇ,"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ (High Commissioner) ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਣਯ ਵਰਮਾ ਨੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਦਾਇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਪਾਸ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਣਯ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ "ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।" ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
"ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਪਰਾਧ ਅਪਵਾਦ"
ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਪਰਾਧ ਅਪਵਾਦ" ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ 2013 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ (ਭਾਵ, ਭਾਰਤ) ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਜਿਸ ਲਈ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ" ਹੈ।
ਇਹ ਧਾਰਾ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਥਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਨੂੰਨ (International extradition law) ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਪਰਾਧ ਅਪਵਾਦ' ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹਨ ਜਾਂ ਢਾਕਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਸਮੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਵਾਲਗੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੂਟਨੀਤਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸੰਧੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਹਵਾਲਗੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗੀ।
ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੀਬਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹਿਰਾਸਤ, ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਹਵਾਲਗੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲਗੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਢਾਕਾ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਤਲ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧ ਜੋ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹਨ - ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2013 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਪਰਾਧ ਅਪਵਾਦ" ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਕ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਲੰਮਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਸੰਪਰਕ, ਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸ਼ਰੀਨ ਸ਼ਜਹਾਂ ਨਾਓਮੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ICT), ਜੋ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ
ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਰਅਸਲ, ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 1971 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੁਕਤੀ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਆਈਸੀਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹਸੀਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ICJ) ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ, ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਟੀ ਖੁਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਆਈਸੀਜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਦਰਅਸਲ, ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਮਰਥਕ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੰਨੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਮਰਥਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਹਿਜ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।"
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ 2013 ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਅਤੇ 2016 ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਪਰਾਧ ਛੋਟ" ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਖੇਤਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗੀ।
