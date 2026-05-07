ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

By Aroonim Bhuyan

Published : May 7, 2026 at 5:13 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਤੀਸਤਾ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਢਾਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਦਰਿਆਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅੰਤਮ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰੱਕਾ ਬੈਰਾਜ 'ਤੇ 1996 ਦੀ ਗੰਗਾ ਪਾਣੀ-ਵੰਡ ਸੰਧੀ ਆਪਣੀ ਦਸੰਬਰ 2026 ਦੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤੀਸਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਦਰਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਗੁੰਮ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ-ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ।

ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਕੋਲ "ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ"

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਕੋਲ "ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ", ਜਿਸ ਕਰਕੇ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੀਸਤਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਜਲ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਉਸ ਵੀਟੋ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁਣ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

"ਢਾਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਤੀਸਤਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ"

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਖਲੀਲ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੀਸਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ "ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ" ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਢਾਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਤੀਸਤਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਿਛਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ।

"ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ"

Bdnews24.com ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਦੇਖੋ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ (2011) ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮੀਨਾ ਮੋਹਸਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਕਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਮੋਹਸਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਢਾਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤੀਸਤਾ ਪਾਣੀ-ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਲ ਨੇ ਤੀਸਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਈ

2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੀਮਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੀਸਤਾ ਮੁੱਦਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਦਰਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾਕਰਨ, ਹੜ੍ਹ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।

2018 ਤੋਂ ਢਾਕਾ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਸਬਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੀਸਤਾ ਦੇ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ "ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ" ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗੰਗਾ ਜਲ ਵੰਡ ਸੰਧੀ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ

1996 ਦੀ ਗੰਗਾ ਜਲ ਵੰਡ ਸੰਧੀ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 2021 ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। 1996 ਦੀ ਗੰਗਾ ਜਲ ਵੰਡ ਸੰਧੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰੱਕਾ ਬੈਰਾਜ 'ਤੇ ਸੁੱਕੇ-ਮੌਸਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਆਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਨਸੂਨ, ਤਲਛਟ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਫਰੱਕਾ ਬੈਰਾਜ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਟੌਤੀ ਅਧਿਐਨ, ਅਤੇ ਮਨੂ, ਖੋਵਾਈ ਅਤੇ ਫੇਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੀਸਤਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰਿਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਉੱਤਮ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਨਰਜੀ 2011 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੀਸਤਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਸਤਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹੈ।"

"ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਰਜੀਹ ਗੰਗਾ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਰਜੀਹ ਗੰਗਾ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੰਗਾ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਗੰਗਾ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਤੀਸਤਾ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਰਿਆਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੀਸਤਾ ਦਰਿਆ 'ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਸੀ। ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (BNP) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਗਾ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

