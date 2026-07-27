ਕੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰੰਟ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਅਤੇ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੱਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Published : July 27, 2026 at 7:15 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੁਰਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ICT)-2 ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਨੌਂ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਨੇ ਢਾਕਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨੁਲ ਇਸਲਾਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਅਸਦੁਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਕਮਾਲ: ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ
- ਓਬੈਦੁਲ ਕਾਦਰ: ਸਾਬਕਾ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲ ਮੰਤਰੀ
- ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਬੋਦੀ: ਕਾਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ
- ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ: ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਬਟਾਲੀਅਨ (RAB) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ
- ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਲਤੀਫ ਖਾਨ ਤੁਸ਼ਾਰ: RAB ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਓਪਰੇਸ਼ਨ)
- ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਮਹਿਬੂਬ ਆਲਮ: RAB ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ)
- ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਮਿਫਤਾਹ ਉਦੀਨ ਅਹਿਮਦ: RAB-7 ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਾਂਡਰ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ)
- ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੇਜਰ ਰੁਹੁਲ ਅਮੀਨ ਰਾਜਨ: RAB ਕਾਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਟੇਕਨਾਫ ਕੈਂਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ
- ਸਕੁਐਡਰਨ ਲੀਡਰ ਨਜਮੁਸ ਸਾਕਿਬ ਮਹਿਮੂਦ ਰਾਜੂ:ਟੇਕਨਾਫ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਬਕਾ DGFI ਅਧਿਕਾਰੀ
"ਨਿਊ ਏਜ" ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਮਾਂਡ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ, ਟੇਕਨਾਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏਕਰਾਮੁਲ ਹੱਕ ਦੀ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਹੈ।"
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁੱਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ: ਹਸੀਨਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ।
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਢਾਕਾ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ (ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ) ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਵੱਲੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਦੁਵੱਲਾ ਗੱਲਬਾਤ, ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਅਜਿਹੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ 2013 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ" ਹੈ।
ਇਹ ਧਾਰਾ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਪਰਾਧ ਅਪਵਾਦ" ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ
ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹਨ ਜਾਂ ਢਾਕਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈਂਡਓਵਰ ਵਿਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ (ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਢਾਕਾ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਹਨ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰ, ਸੰਪਰਕ, ਊਰਜਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ, ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ।
ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਸੀਨਾ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਤ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਹ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਢਾਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੈਫੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤਪਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਸੀਟੀ-2 ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ "ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ" ਹੈ। ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਪਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸਦਾ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਪਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ...
ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ "ਸੰਕੇਤ" ਸੀ। ਤਪਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਵੇਂ ਬੀਐਨਪੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।"
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਨੌਂ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਵੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।