ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ: ਤੇਜਸ, HTT-40 ਅਤੇ ਧਰੁਵ-NG ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਏਰੋਸਪੇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਗਤੀ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਰੋਨਾਟਿਕਸ ਲਿਮਿਟੇਡ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਏਰੋਸਪੇਸ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪਲਾਈ
Published : September 19, 2026 at 6:46 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨਾਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (HAL) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ-ਸੀਟਰ LCA ਤੇਜਸ FOC ਟ੍ਰੇਨਰ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ 'HTT-40' ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਖਲਾਈ ਜਹਾਜ਼ਅਤੇ 'ਧਰੁਵ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ' 'ਪਵਨ ਹੰਸ' ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਰਾਮਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਉਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿੱਥੇ HAL ਨੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੌਂਪੇ। ਤੇਜਸ (Tejas), HTT-40 ਅਤੇ ਧਰੁਵ-NG (Dhruv-NG) ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੈਚ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਰੋਸਪੇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਤਕਨੀਕੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨਾਟਿਕਸ ਲਿਮਿਟੇਡ (HAL) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ (IAF) ਅਤੇ ਪਵਨ ਹੰਸ ਲਿਮਿਟੇਡ (PHL) ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ (value chain) ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ HAL ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਰਾਮਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਲਕੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ (LCA) ਤੇਜਸ FOC (ਫਾਈਨਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ) ਟਵਿਨ-ਸੀਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ HTT-40 ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਰ IAF ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ, ਅਤੇ ਚਾਰ ਧਰੁਵ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ (NG) ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ PHL ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਏਰੋਸਪੇਸ ਸਮਰੱਥਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਏਰੋਸਪੇਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।" ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (DPSUs) ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।"
ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੌਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਲੜਾਕੂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਾਇਲਟ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੱਕ, ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਵਿਕਾਸ, ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦੋ ਤੇਜਸ ਐਫਓਸੀ ਟਵਿਨ-ਸੀਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਫਓਸੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਖਰੀ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ। ਟਵਿਨ-ਸੀਟਰ ਉਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਭਰਨਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਸੀਟ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੜਾਕੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਲੜਾਕੂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਜਸ ਟ੍ਰੇਨਰ ਉਸ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਰਬੋ ਟ੍ਰੇਨਰ-40 (HTT-40) ਜਹਾਜ਼ ਫੌਜੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਮੁੱਢਲੀ ਪਾਇਲਟ ਸਿਖਲਾਈ। HTT-40 ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ HAL ਦੁਆਰਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰਬੋਪ੍ਰੌਪ ਇੰਜਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਕਪਿਟ ਅਤੇ ਐਵੀਓਨਿਕਸ ਸੂਟ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਰੋਬੈਟਿਕਸ, ਜਨਰਲ ਹੈਂਡਲਿੰਗ, ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟ ਫਲਾਇੰਗ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਰਾਤ ਦੀ ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਫਲਾਇੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਫੌਜੀ ਪਾਇਲਟ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਵਨ ਹੰਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਧਰੁਵ-ਐਨਜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦਾ ਸੌਂਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੋਟਰੀ-ਵਿੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਚਏਐਲ ਦੀਆਂ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਧਰੁਵ-ਐਨਜੀ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਸਿਸਟਮ, ਆਧੁਨਿਕ ਐਵੀਓਨਿਕਸ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੰਜਣ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਰਾਮਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ।
18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। HTT-40 ਮੁੱਢਲੀ ਪਾਇਲਟ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਜਸ ਟਵਿਨ-ਸੀਟਰ ਉੱਨਤ ਲੜਾਕੂ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰੁਵ-ਐਨਜੀ ਸਿਵਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਏਰੋਸਪੇਸ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਏਰੋਸਪੇਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਏਰੋਸਪੇਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਐਵੀਓਨਿਕਸ, ਫਲਾਈਟ-ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ; ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸਮੱਗਰੀ; ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ; ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਓਵਰਹਾਲ, ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ HAL ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਚੱਕਰ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ, ਟੈਸਟ ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਏਰੋਸਪੇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਨ ਦੇਣ।
ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਟੀਚੇ ਸਿਰਫ਼ HAL ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਏਰੋਸਪੇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, MSME, ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਸਮੱਗਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ HTT-40 ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਏਰੋਸਪੇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਯਾਤ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
HTT-40 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫੌਜੀ ਪਾਇਲਟ-ਸਿਖਲਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰੁਵ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ HAL ਦੁਆਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਦੈਪੁਰ-ਅਧਾਰਤ ਉਸਾਨਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਅਭਿਨਵ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੈ।
ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਲਈ, ਐਚਏਐਲ ਤੋਂ ਤੇਜਸ ਅਤੇ ਐਚਟੀਟੀ-40 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਧਰੁਵ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਭਾਰਤੀ ਏਰੋਸਪੇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।" ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਰੋਸਪੇਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਵਿਕਾਸ, ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ, ਸੰਚਾਲਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਪੁਰਦਗੀਆਂ ਉਸ ਲੜੀ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।