ਤਕਨੀਕ, ਸਥਿਰਤਾ, ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਨੋਰਡਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਵਧਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ-ਨੋਰਡਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : May 14, 2026 at 3:06 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 18-19 ਮਈ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਭਾਰਤ-ਨੋਰਡਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਨਾਰਵੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਘੱਟ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨਵੀਨਤਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ - ਡੈਨਮਾਰਕ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ - ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁਣ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ (ਪੱਛਮੀ), ਸਿਬੀ ਜਾਰਜ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, "ਨੋਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਭਾਰਤ-ਨੋਰਡਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਨੋਰਡਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਨੋਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਨਾਸ ਗਹਿਰ ਸਟੋਰ, ਡੈਨਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੇਟੇ ਫਰੈਡਰਿਕਸਨ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੇਟੇਰੀ ਓਰਪੋ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟਰਨ ਫ੍ਰੋਸਟਾਡੋਟਿਰ ਅਤੇ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਲਫ ਕ੍ਰਿਸਟਰਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਟਾਕਹੋਮ ਅਤੇ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਕੋਪੇਨਹੇਗਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸੰਮੇਲਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨੋਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲੂ ਜੋੜੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ, ਹਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਸਥਿਰਤਾ, ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਰੱਖਿਆ, ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਆਰਕਟਿਕ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।
ਨੋਰਡਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਜਾਰਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਪੇਨਹੇਗਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡੂੰਘੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨੋਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਨੌਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ 19 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ 9.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਲਗਭਗ 9.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਰਡਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 150 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੋਰਡਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।"
ਜਾਰਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨੋਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਜੋੜੇਗਾ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੀਜੇ ਭਾਰਤ-ਨੋਰਡਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਆ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤਾਂ
2018 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕਤਾ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ-ਹੱਲ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਤਕਨੀਕ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨੋਰਡਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ।
ਨੋਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ ਨਵੀਨਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਸਮੂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਿਆਰ, ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ, ਸਮਾਰਟ ਗਰਿੱਡ ਅਤੇ ਹਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮਿਆਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਸਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਨੋਰਡਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਫਸ਼ੋਰ ਹਵਾ, ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ, ਹਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ। ਭਾਰਤ ਤੈਨਾਤੀ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਮੰਗ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੰਮ
ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਜਲਵਾਯੂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕੇਬਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਫਸ਼ੋਰ ਵਿੰਡ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਏਕੀਕਰਣ, ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਿਜਲੀਕਰਨ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਊਰਜਾ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੀਟਿੰਗ ਐਨਾਲਾਗ, ਗ੍ਰੀਨ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਸਪਲਾਇਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾਰਵੇ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਆਰਕਟਿਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਆਰਕਟਿਕ ਸ਼ਾਸਨ, ਧਰੁਵੀ ਖੋਜ, ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਿਆਨ, ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮੁੰਦਰੀ-ਲੇਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਆਰਕਟਿਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਆਰਕਟਿਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਵਿਘਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੋਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ ਸਿੰਗਲ-ਸੈਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਸਮੱਗਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ (ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਉਪਕਰਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ) ਅਤੇ ਫੋਟੋਨਿਕਸ, ਈਵੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ-ਧਰਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਮਿਆਰ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ। ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨੋਰਡਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਗੋਪਨੀਯਤਾ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨਗੇ।
ਨੋਰਡਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਆਈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸ
ਨੋਰਡਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਇਮੇਜਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਰੌਬਿਨਡਰ ਸਚਦੇਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ-ਨੋਰਡਿਕ ਸਬੰਧ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ 'ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਨੋਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੋਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਪ੍ਰਭੂ ਫੰਡ ਹਨ। ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਪਸੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਨੋਰਡਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਵੱਡੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ-ਨੋਰਡਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਛੋਟਾ, ਨੇਤਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ, ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਨੀਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਫੈਸਲੇ ਚੱਕਰ, ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ, ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ-ਨੋਰਡਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਾ-ਸੰਬੰਧੀ ਉਪ-ਖੇਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਪੁਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਾਫ਼ ਤਕਨੀਕ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਭਵਿੱਖ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਹਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।