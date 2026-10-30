ਲੂਲਾ ਅਤੇ ਟਰੰਪ, ਲੈਫਟ-ਰਾਇਟ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਥਿਏਟਰ... 'ਜੰਗ' ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ
ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੂਲਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
Published : October 30, 2026 at 3:05 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੁਈਜ਼ ਇਨਾਸੀਓ ਲੂਲਾ ਡਾ ਸਿਲਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਪਸੰਦ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਲੂਲਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੀ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ "ਧੋਖਾਧੜੀ" ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫਲਾਵੀਓ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਜਿੱਤੇ। ਟਰੰਪ, ਜੋ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੂਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਨਾਪਸੰਦਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਜੇ ਲੂਲਾ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉਹ 15-16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਆਮੀ ਵਿੱਚ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਗੇ।
ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੂਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਲੂਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਮਰੀਕਾ (ਸਿਰਫ਼ ਟਰੰਪ ਹੀ ਨਹੀਂ) ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੂਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੂਲਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੋਇਆਬੀਨ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪਸ, ਏਆਈ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਰਮ-ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2026-27 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੋਇਆਬੀਨ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 11.06 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਆਯਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 65.84 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੋਇਆਬੀਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਕੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਲੂਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ "ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁਦਰਾ" ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਵੀਅਰ ਮਾਈਲੀ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਮਾਈਲੀ, ਟਰੰਪ ਵਾਂਗ, ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਨੇਤਾ (ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ) ਹੈ। ਉਹ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਮੁਦਰਾ, ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਲੂਲਾ ਦੀ "ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ" ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਲੂਲਾ ਦੀ "ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ" (ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੀਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਅਤੇ ਰੂਸ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੂਬਲ ਨਾਲੋਂ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੂਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਨੇਤਾ ਹੈ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਲੂਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੂਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੂਲਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੂਲਾ ਇੱਕ "ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ" ਨੇਤਾ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਦੇਲ ਕਾਸਤਰੋ ਵਰਗਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ), ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿਊਗੋ ਚਾਵੇਜ਼ ਵਰਗਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਨੇਤਾ ਹਨ।
2006 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੂਲਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 2022 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜੈਅਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ (ਜੋ ਫਲਾਵੀਓ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਨ) ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋ-ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੂਲਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ "ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ" ਇੱਕ ਸਰਾਪ ਹਨ।
ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ 10ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼
ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ (214 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ $2.65 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ GDP ਦੇ ਨਾਲ) ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ 10ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 28.63 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ GDP $124.18 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ ਜੋ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ - ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਸੀਲੀਆ ਫਲੋਰੇਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਲੂਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਟੈਂਗੋ (ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਚ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ) ਲਈ ਸਿਰਫ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਲੂਲਾ ਚੀਨ, ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਉਮਰ ਦਾ ਪਹਿਲੂ- ਲੂਲਾ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੋਵੇਂ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੂਲਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ (ਉਸ ਨੂੰ ਫਲਾਵੀਓ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦੇ 59.83 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 64 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ), ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਲਿਬਰਲ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਮਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੂਲਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੂਲਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੂਲਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ 4.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 13.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਲੂਲਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਚੌਥਾ ਕਾਰਜਕਾਲ (ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦਾ ਆਖਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ) ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਰੰਪੀਅਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।