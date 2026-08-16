ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਧੀਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ: 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਮਨਾਏ ਜਸ਼ਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੀ ਬਣੇ ਹਲਾਤ ?

ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਧੀਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ: 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਮਨਾਏ ਜਸ਼ਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੀ ਬਣੇ ਹਲਾਤ ?
ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Published : August 16, 2026 at 3:42 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਸਮਰਥਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਟਿਕਾਊਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਲਈ।
ਏਐਫਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਫਗਾਨ ਲੋਕ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ।"
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ਬੀਹੁੱਲਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ "ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਸੈਂਕੜੇ ਅਫਗਾਨ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ; ਪਿਕਅੱਪ ਟਰੱਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ 'ਲੋਇਆ ਜਿਰਗਾ' ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਮੁਤੱਕੀ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁਤਾਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਤਾਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਧਿਆਇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਬੁਲ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਪ੍ਰਵਾਸ, ਵਪਾਰ, ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਗਣਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ 'ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਮੀਰਾਤ' ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਿਤ ਅਫਗਾਨ ਗਣਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਏਈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਤਲਮੀਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਇਸਲਾਮ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧਯੁਗੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਛੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ।"
ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ 'ਇਮੇਜਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੌਬਿਨਡਰ ਸਚਦੇਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਭਰ ਰਹੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ - ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਪਤਨ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਤਿੱਖੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ 2026 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲਗਭਗ 3.7 ਮਿਲੀਅਨ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਇੱਕ ਦਰ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ 5.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼, ਘਟਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
2026 ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ "ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ" ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਬੁਲ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਬੁਲ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ" ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਇਹ ਸਰੋਤ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ: ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਖਣਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ, ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2021 ਤੋਂ, ਤਾਲਿਬਾਨ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਉਸਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤੱਕੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ 'ਚਾਰਜ ਡੀ'ਅਫੇਅਰਜ਼' (ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਲਿਬਾਨ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ 'ਜਿੱਤ ਦਿਵਸ' ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ - ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਬੰਧ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਇੱਛਤ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਸਚਦੇਵਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੈ।" ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਨਾਟਕੀ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਜਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਖੇਤਰ - ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ - ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।