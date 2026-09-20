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ਅਰਾਵਲੀ ਸੰਕਟ: 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਭਵਿੱਖ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ?

ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।

SUPREME COURT ARAVALLI HILLS ROW
ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਬੱਦਲਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਦੂਰ ਦਿਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ (ਫਾਈਲ IANS)
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By C P Rajendran

Published : September 20, 2026 at 4:14 PM IST

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SUPREME COURT ARAVALLI HILLS ROW: ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰਬਤ-ਲੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ-ਲੜੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਰਾਵਲੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਨ।

SUPREME COURT ARAVALLI HILLS ROW
NSUI ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ (IANS ਫਾਈਲ)

ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸਰਵੇਖਣ (FSI) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ 100-ਮੀਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 12,081 ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ 20 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ 1,048 ਪਹਾੜੀਆਂ (ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ 8.7%) 100-ਮੀਟਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ 118,575 ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੂਨਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

SUPREME COURT ARAVALLI HILLS ROW
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦਾ ਹਵਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ (IANS ਫਾਈਲ)

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖਲ

29 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ "ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ" ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ "ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ" ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ "ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ" ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।

  • ਕੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 500 ਮੀਟਰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ?
  • ਕੀ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਅਰਾਵਲੀ" ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ?
  • ਕੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 1,048 ਪਹਾੜੀਆਂ ਹੀ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪੂਰੇ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

SUPREME COURT ARAVALLI HILLS ROW
ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦਾ ਹਵਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ (IANS ਫਾਈਲ)

ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਇਸ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICFRE) ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਕੰਚਨ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ , ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ
  • ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ , ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
  • ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ , ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
  • ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੇ. ਭਟਨਾਗਰ , ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ

ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਚਾਈ ਦੇ ਇੱਕਲੇ ਮਾਪਦੰਡ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ, ਜਲ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

SUPREME COURT ARAVALLI HILLS ROW
ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਬੱਦਲਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਦੂਰ ਦਿਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ (ਫਾਈਲ IANS)

ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?

  • ਕੀ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ?
  • ਕੀ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 500 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?
  • ਕੀ ਦੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।

ਅਰਾਵਲੀ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ?

ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੀ "ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ" ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਹਰ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਰਾਵਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ , ਜਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਈ ਉੱਚ ਦਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਚਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 100-ਮੀਟਰ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਢਲਾਣਾਂ ਅਤੇ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤੰਗ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੂਨੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ: ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਸਿਰਫ਼ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ, ਜਲ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ, ਜਲ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਫੋਲਡ ਬੈਲਟ), ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਜ਼ੋਨ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਉਚਾਈ ਨਾਲੋਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ (ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲ ਵਿਗਿਆਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੀਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੀਮਤ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ, ਧੁੰਦਲਾ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਲਈ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਠੋਸ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਓ

ਮਾਧਵ ਗਾਡਗਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰ ਪੈਨਲ (WGEEP) ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਣ। WGEEP ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੱਖਰੇ ਟੀਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

  1. ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮਿਆਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ, ਜਲ-ਵਿਗਿਆਨਕ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
  2. ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨਾਂ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੋ
  3. ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ।
  4. ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
  5. ਇੱਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।

ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੰਗ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।

(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ।)

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