ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਈਰਾਨ ! ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ?
ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈਰਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।
By Bilal Bhat
Published : March 3, 2026 at 12:56 PM IST
Iran neighboring countries: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਟੀਚਾ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੰਗ ਵੱਲ ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਰਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇ-ਲਗਾਮ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਾਗ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਵਧ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਦਖ਼ਲ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਮੌਕਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੱਤਿਆ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ 'ਗਲਤ ਹਿਸਾਬ' ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਈਰਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਰੇਲੂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਫੌਜੀ ਢਾਂਚਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ, ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਖ਼ੋਜ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਇਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਾਮੇਨੇਈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਨੇਤਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਬਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਮੂਹ IRGC ਹੈ, ਜੋ ਬਾਸੀਜ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੰਗ ਉਦੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਾਲ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਏਕਤਾ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸੱਦਾ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਈਰਾਨੀ ਸਮਾਜ ਡੂੰਘਾ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਣਪਛਾਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵੀ ਅਕਸਰ "ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ" ਵਿੱਚ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸਾਲ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ "ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਧੁਰੇ" ਦਾ ਅੰਤ, ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸੀ ਈਰਾਨੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਰੋਧ।
ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਧੁਰਾ" ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਬਾਇਆ ਅਤੇ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦਾ ਪਤਨ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ 'ਸਿਰ ਕਲਮ' ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸਦ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਤਹਿਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੌਕਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਹੁਣ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੌਥੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਈਰਾਨ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਖੇਤਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੱਛਮ ਇੱਕ ਬਾਗ਼ੀ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈਰਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਗੇ।