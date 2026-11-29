ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀਵ, 10 ਲੱਖ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾਇਆ ਖ਼ਤਰਾ, ਜਲ਼ਵਾਜੂ ਸੰਕਟ ਨੇ ਵਧਾਈ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਤੁਰਕੀ 'ਚ COP 31 ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਮਾਪਤ, ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖੁਦ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ?
Published : November 29, 2026 at 6:01 PM IST
ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਅੰਤਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ COP 31 ਮੀਟਿੰਗ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 22 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (EU) ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ 'ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ' (fossil fuels) ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
EU ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ" ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਡੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ COP28 ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਕਟੇਕ ਦੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਕੇ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨਾਂ ਨੂੰ 'ਗ੍ਰੀਨਵਾਸ਼' (greenwash) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
1880 ਅਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਤਾਪਮਾਨ 0. 85 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ 1850 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਆਦਾ ਗਰਮ ਰਹੇ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਉਲਟ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ- ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਛ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਛ ਵਿੱਚ ਕਮੀ।
ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ- ਜਿਵੇਂ ਹੀਟ ਬੇਵ, ਤੁਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸੋਕਾ- ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਅਤੇ CO2 ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਐਸੀਡਿਟੀ ਵਿੱਚ 26 % ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਮੀਥੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਜੋ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਦੇ ਜਲਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੈ।ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਛੇਵੇਂ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 100 ਤੋਂ 1,000 ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਛੇਵਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੋਜਕਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75% ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ- ਟੋਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਆਪਣੇ 4- ਅਰਬ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਨਤੀਜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਵ- ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਚਾਰ ਅਰਬ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 99% ਹੁਣ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸਵਾਦ (evolution) ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਆਮ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਨਾਸ਼ (mass extinction) ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਐਂਡ- ਆਰਡੋਵਿਸ਼ੀਅਨ' (End- Ordovician) ਘਟਨਾ ਹੈ (445 ਤੋਂ 440 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ), ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਭੱਗ 86% ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। 'ਲੇਟ ਡੇਵੋਨੀਅਨ' (Late Devonian) ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ (375 ਤੋਂ 359 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ) ਲੱਗਭੱਗ 75% ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 96% ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, 'ਪਰਮੀਅਨ' (Permian) ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ (252 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ) ਵਾਪਰੀ ਸੀ।
ਲੱਗਭੱਗ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 'ਟ੍ਰਾਈਐਸਿਕ' (Triassic) ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 80% ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਘਟਨਾ 65 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਜੋ 'ਕ੍ਰੀਟੇਸ਼ੀਅਸ' (Cretaceous) ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਜੋ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੀਵ ਸਨ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵਾਂ (mammals) ਦੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਟਰਾਇਡ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਣਾ, ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ?
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧੇ- ਅਰਬ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਲੱਗਭੱਗ ਪੰਜ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਤੀਬਰ ਬਰਫ਼ ਯੁੱਗ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਣ ਅਤੇ 65 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਟੇਰਾਇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ "ਵੱਡੇ ਪੰਜ" ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੇਵੇਂ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹਾਂ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਨਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਹਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੱਗਭੱਗ 59,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ, ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਗੜਨਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੋਨੋਕਲਚਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ (ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ) ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਸਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੰਗਲੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ।
ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਾਇੰਸ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੇਖਕਾਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ "ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।" ਲੱਗਭੱਗ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 10 ਲੱਖ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਹੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 1970 ਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 69% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਲੱਕੜ ਕੱਟਣ, ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ- ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ, ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਜਾਂ ਉਪਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਜਾਂ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜੋ ਘਟਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ), ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੰਗਲੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਅਲੱਗ - ਥਲੱਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹੁਣ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦਾ 96% ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 4% ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੇ- ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਸਰੋਤ ਹਨ ਬਲਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਅਸੰਭਵ ਵੀ - ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ 2026 ਦੀ ਕਿਤਾਬ "ਦਿ ਲਾਸਟ ਐਨੀਮਲ: ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਦ ਫੇਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆਨ ਅਰਥ ਫਰਾਮ ਦ ਆਈਸ ਏਜ ਟੂ ਦ ਸਿਕਸਥ ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ" ਵਿੱਚ ਕਾਇਲ ਹਾਰਪਰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਈ. ਓ. ਵਿਲਸਨ ਦੇ "ਸਿਕਸਥ ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ" ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਰਪਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ, ਕਾਰਬਨ ਸੀਕੁਏਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਪਰਾਗਣ - ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਗਣਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਸੋਇਆ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਜੋ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ (ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ) ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਧਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
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