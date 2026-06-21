ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਅਗਲੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ, ਡਰੋਨ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ

ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਅਗਲੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ, ਡਰੋਨ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ
ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਫੀਆ ਫਿਊਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
Published : June 21, 2026 at 4:47 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਸਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਪਖਾਨੇ, ਟੈਂਕਾਂ, ਰਾਡਾਰ, ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੁਪਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਕ, ਤੋਪਖਾਨਾ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਹੁਣ ਛੁਪਾਉਣ, ਖਿੰਡਾਉਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੱਖਿਆ, ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵਧੇਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਡਰੋਨ ਡੇਟਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਰਾਡਾਰ, ਗਸ਼ਤ ਟੀਮਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੁੱਧ ਇਕਾਈਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ, ਸੰਚਾਰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਅਤੇ ਓਪਨ-ਸੋਰਸ ਫੀਡ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਫੌਜਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਸੜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਗਸ਼ਤ ਟੀਮ ਤਾਜ਼ੇ ਟ੍ਰੈਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਡਾਰ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਟੁਕੜੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਹੱਤਤਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ "ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫਿਊਜ਼ਨ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਰੋਨ ਵਰਗੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਭੂਮੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜੀ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਗਨਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗਸ਼ਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਟ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂ-ਸੰਦਰਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਰਾਡਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ, ਸਥਾਨ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ "ਫਿਊਜ਼ਨ" ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿਗਨਲ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਸੈਂਸਰਾਂ, ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਰਾਡਾਰ ਇਨਪੁੱਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਖਤ, ਗਸ਼ਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਅਰਥ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੜਕ, ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ, ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂ, ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਸਿਗਨਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
- ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਸਟਮ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਸੁਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਰੋਨ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ।
- ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਡਰੋਨ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਜੰਗੀ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲੋੜਾਂ
ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
- ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਹਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇੜੇ ਹਨ।
- ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਮਰਪਣ, ਧੋਖਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ।
ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਫਿਊਜ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਲੋਇਟਰਿੰਗ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਲਈ ਨੇਵਲ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਖੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੇਸਾਂ, ਰਾਡਾਰਾਂ, ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਡੰਪਾਂ, ਕਾਫਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਡਰੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਡਰੋਨ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਰਾਡਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੁੱਧ ਸੈਂਸਰ, ਗਸ਼ਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਖੁਫੀਆ ਸੰਖੇਪਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਗਰਿੱਡ ਸੰਦਰਭਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫਾਰਮੈਟਾਂ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ, ਮਾਰੂਥਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ-ਵਿਦਰੋਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੈਟਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚੀਨੀ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਸਮਤਲ ਡਿਜੀਟਲ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਘਾਟੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਸੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਈ ਡਰੋਨ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੁੱਧ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਵਾਂਗ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਕੋਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਡਰੋਨ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਸਾਈਬਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਜਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੁਫੀਆ ਸੰਯੋਜਨ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖੋਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਚਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਗਨਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਫੀਆ ਸੰਯੋਜਨ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਫਲਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਬੰਦ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ, ਬਾਹਰੀ ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਰਭਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਡੇਟਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਫੌਜੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ AI ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਮਾੜੇ ਸੰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਿਨਾਰੇ-ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸਨੂੰ GPS-ਰਹਿਤ ਅਤੇ NavIC-ਅਧਾਰਤ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ AI ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਜੰਗ ਲੜਨਗੇ। ਹਿੰਮਤ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਆਕਾਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਨਗੇ। ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਖੁਫੀਆ ਫਿਊਜ਼ਨ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।