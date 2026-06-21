ਬ੍ਰਿਕਸ ਐਨਐਸਏ ਮੀਟਿੰਗ: ਸਾਈਬਰ ਵਾਰਫੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਨਰਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਐਨਐਸਏ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
Published : June 21, 2026 at 4:55 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਫੌਜੀ ਖਤਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੋਚ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹਨ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ, ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
22-23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ/ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ 'ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ/ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਖਤਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ, ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਈਰਾਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਪੇਅ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ।
"ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ"
ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਅੰਤਰ-ਸਮੂਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਐਨਐਸਏ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਥੀਮ, "ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ," ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਫੌਜੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਵਾਦ, ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖਤਰੇ, ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ-ਅਧਾਰਤ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ, ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਈਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI), ਕੁਆਂਟਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਾਈਬਰ ਯੁੱਧ, ਆਟੋਨੋਮਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
"ਉਭਰ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ" 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਰਾਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੀਪ ਫੇਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਯੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਰਤ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ' (ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਵਿਭਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧ ਸਥਿਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਰਣਨੀਤਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਐਨਐਸਏ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਵਾਂਗ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਸੇਨ ਪਕਨੇਜਾਦ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਕਨੇਜਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਬੰਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਾੜੀ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਫਤਾਬ ਕਮਲ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪਾਸ਼ਾ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ
ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ "ਇਸ ਲਈ, ਈਰਾਨੀ ਆਪਣਾ ਤੇਲ, ਖਾਦ, ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੈਸ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਭੇਜਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਬੀਮੇ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,"।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
"ਅਸੀਂ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ"
ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਐਨਐਸਏ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 'ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ' (ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਣਨੀਤਕ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਤੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ - ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਮੂਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਿੱਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਖੰਡਿਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਐਨਐਸਏ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, 'ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ' ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
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