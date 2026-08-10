ETV Bharat / opinion

In Depth: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ PoK ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੋਸ, ਸਥਾਨਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਕਮਜ਼ੋਰ

ਲੇਖਕ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ PoK ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਸੀ।

POK UNREST
31 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 12 ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਾਂਝੀ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਏਸੀ) ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੜਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। (AP/Ishfaq Hussain)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 10, 2026 at 9:13 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ਰਾਵਲਕੋਟ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (PoK) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 1 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਉੱਚਾ ਰਿਹਾ।

POK UNREST
31 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਾਂਝੀ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 12 ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। (AP/Ishfaq Hussain)

ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰ, ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪਿਆ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰ

2019 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਉਂਕਿ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੀਓਕੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ।

POK UNREST
1 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਸੜੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ। (AP/M.D. Mughal)

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪੀਓਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ 12 ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਲਈ 6-6। ਇਹ 12 ਸੀਟਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 53 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 45 ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਦਬਦਬਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਪੀਓਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ) ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦੌਰ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਸਮੂਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (JAAC), ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। 2023 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ, JAAC ਸਥਾਨਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

PoK ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਰਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਆਪਣੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪੀਓਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਥਾਨਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਹੀਆਂ।

ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ 12 ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ 1,483 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ 209 ਨੂੰ ਆਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਆਮ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁਣ ਪੀਓਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਸੀ।

ਪੀਓਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ, ਜੋ ਕਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠਹਿਰਨ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਸੀ।

POK UNREST
1 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ, ਪੀਓਕੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜੇਏਏਸੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। (AP/M.D. Mughal)

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ 12 ਸੀਟਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ PoK ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੀਓਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ "ਗਲੇ ਦੀ ਨਾੜੀ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ?

ਪੀਓਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ 12 ਮੈਂਬਰ ਪੀਓਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪੀਓਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਧਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਮਾਂਡਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਥਾਨਕ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

POK UNREST
1 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ, ਪੀਓਕੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜੇਏਏਸੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸੜਕ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। (AP/M.D. Mughal)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਲਈ, ਬਚਾਅ ਇੱਕ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਥਾਨਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਚਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

POK UNREST
POK ਵਿੱਚ ਰੋਸ
POK PROTEST
PAKISTAN

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.