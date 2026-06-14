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ਕੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ?

ਡਾ. ਟੀਵੀ ਨਗੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ (ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ) ਦੱਸਦੇ ਹਨ - 'ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?'

GULF REGION INDIAN IMMIGRANTS
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 15 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਨੂੰ ਨੂੰ ਗਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ (IANS/PMO)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 14, 2026 at 3:28 PM IST

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GULF REGION INDIAN IMMIGRANTS: ਕੁਵੈਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ, ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

GULF REGION INDIAN IMMIGRANTS
ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ ਐਤਵਾਰ, 22 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਦੀ (IANS)

ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਊਰਜਾਵਾਨ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਛੇ ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (GCC) ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ: ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE), ਕੁਵੈਤ, ਕਤਰ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ। ਖਾੜੀ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, UAE ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕੁਵੈਤ, ਕਤਰ, ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਹਨ।

ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨੇੜਤਾ, ਮੁੱਖ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਵਪਾਰ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ 180 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਲਗਭਗ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਕਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 40% (US$50 ਬਿਲੀਅਨ) ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲ ਵਾਸੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਸਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

GULF REGION INDIAN IMMIGRANTS
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 23 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। (IANS/X/@DrSJaishankar)

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੈਂਪਸਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ BITS, ਮਨੀਪਾਲ, ਆਦਿ) ਵਿੱਚ।

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ

ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੰਮ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਪੱਤੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਧਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਯੂਏਈ, ਆਪਣੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

GULF REGION INDIAN IMMIGRANTS
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 15 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ। (IANS/PMO)

ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਆ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ

ਯੂਏਈ ਨੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਆ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਏ ਹਨ।

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਫਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

2008-09 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਰਬ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੇ ਖਾੜੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ।

ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕਤਰ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਤੋਂ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਇਰਾਨ ਯੁੱਧ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਦਰ

ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ (ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲੌਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨੈਨੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੇ ਬਚਪਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਥਾਹ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

GULF REGION INDIAN IMMIGRANTS
28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਦੇ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। (IANS)

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਗਏ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਆਰੰਟੀਨ। ਇਹ ਉਸ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਰਜ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬਚੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਰਲ ਵਾਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਖਾੜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਲੂਲੂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਯੂਸਫ਼ ਅਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ-ਖਾੜੀ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਰਤ-GCC ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) ਗੱਲਬਾਤ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਘਟੀਆ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਫਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ - ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਬੱਕਰੀ/ਆਦੁਜੀਵਿਥਮ" ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੇਮਿਸਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਧਦੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰ ਈਰਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ

ਦੱਖਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ NRI ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

(Disclaimer: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ।)

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INDIANS SITUATION IN GUL
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ
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GULF REGION INDIAN IMMIGRANTS

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