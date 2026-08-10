ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਹਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਹਿਮ

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਹਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਹਿਮ
ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Published : August 10, 2026 at 5:35 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਖਾੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਮੱਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਸੇਪ ਤੈਯਪ ਏਰਦੋਗਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
#Turkey, #Pakistan And #SaudiArabia Sign Defence Pacthttps://t.co/BWRIstbRVp— ETV Bharat (@ETVBharatEng) August 8, 2026
'ਸਾਂਝੀਆਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ'
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਂਝੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਫੌਜੀ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਸਮੇਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਡੂੰਘੇ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੌਤੀ ਅਤੇ ਇਰਾਕੀ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਸਮੂਹ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਣਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਮਨ ਦੇ ਹੌਤੀ ਅਤੇ ਇਰਾਕੀ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹ ਹਨ। ਹੌਤੀ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਕਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਆਪਣੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ, ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਫੌਜੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਊਦੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ "ਖਾੜੀ, ਅਰਬ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਧੁਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੋਜਾਂ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਟਿਕਾਊ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੁਰਹਾਨੇਟਿਨ ਦੁਰਾਨ ਨੇ X 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਤਲਮੀਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸਲਾਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮੀ ਫੌਜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾਟੋ ਨਾਲ
ਇਹ ਨਾਟੋ ਵਰਗਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਮੂਹਿਕ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾਟੋ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਆਪਸੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਵੈਤ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜ਼ਿਕਰੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ।" ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 8.9 ਤੋਂ 9.1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡਾ ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।'