ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ, ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਮੇਲਨ
ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।
Published : November 30, 2025 at 1:47 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦਾ 4-5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 23ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਬੰਧ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।"
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਅਵਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਆਗਾਮੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।"
ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਬੋਧਿਤ
ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਦੌਰਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਾਇਰੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ।"
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਤ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਮਾਸਕੋ ਫੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਰੂਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।"
ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਆਪਣੀ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ" ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਹੁ-ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੂਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ਾਨ, ਤਾਤਾਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਬ੍ਰਿਕਸ (ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ) ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 2000 ਵਿੱਚ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। 2010 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ 2021 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਰੂਸ ਲਈ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਕੋ ਬੀਜਿੰਗ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ, ਰੂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਦੌਰਾ ਬਲਾਕ-ਖੰਡਿਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਸਬੰਧ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ
ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਫੌਜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਇੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰ-ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਸੀ ਹਮਰੁਤਬਾ, ਆਂਦਰੇ ਬੇਲੋਸੋਵ, ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਮਿਲਟਰੀ ਐਂਡ ਮਿਲਟਰੀ-ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ (IRIGC-M&MTC) ਦੀ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੇਲੋਸੋਵ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ IRIGC-MMTC ਦੇ 21ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਪਰਸਨਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। INS ਤੁਸ਼ੀਲ ਨੂੰ 9 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਕੈਲਿਨਿਨਗ੍ਰਾਡ ਦੇ ਯਾਂਤਾਰ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਵਿਖੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Su-57 ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਟੀਲਥ ਲੜਾਕੂ ਲਈ ਬੇਰੋਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ"। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਦੀ-ਪੁਤਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ S-400 ਟ੍ਰਾਇੰਫ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸਕੁਐਡਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ।
2022 ਤੋਂ, ਛੋਟ ਵਾਲਾ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਵਪਾਰਕ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਊਰਜਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਆਊਟਲੈਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 2022 ਤੋਂ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੂਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਰੁਪਏ-ਰੂਬਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹਨ।
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ
ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ, 2025 ਤੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 68.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 4.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦਾ 63.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਯਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਲਾਦੀਵੋਸਤੋਕ-ਚੇਨਈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਦੂਰ ਪੂਰਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਾਰਾਦੀਪ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਪੂਰਬੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਨਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਅਭਿਨਵ ਪੰਡਯਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ।" "ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੂਸ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਚੀਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਰੂਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ।" "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਚੀਨ ਵੀ ਰੂਸ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।"
ਦਰਅਸਲ, ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫੇਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਣਨੀਤਕ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਸੰਪਰਕ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।