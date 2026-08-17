ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਥਾਂ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਬਣ ਰਹੀ ਮਿਆਰ

ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਥਾਂ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਬਣ ਰਹੀ ਮਿਆਰ
ਸੀਨੀਅਰ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਗੌਤਮ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਸਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ।
Published : August 17, 2026 at 2:52 PM IST
ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਚੋਣਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਸਰਜੀਕਲ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਰੋਲੋਜੀ, ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਰਜਰੀ, ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ, ਥੌਰੇਸਿਕ ਸਰਜਰੀ, ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਰਨੀਆ ਮੁਰੰਮਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਬੋਟਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤਿੰਨ-ਅਯਾਮੀ (3D) ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰਜਨ ਹਰ ਹਰਕਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਰਜਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਛੋਟੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੀਕ ਹਰਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਨ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ (ਹਾਈ-ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ) 3D ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਟੀਕ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਬੋਟ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਜਨ ਤੰਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ?
ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੇਲਵਿਕ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੋਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦਾਗ ਟਿਸ਼ੂ ਛੱਡ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਮ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰੋਬੋਟਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਹਤਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੰਤਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਨਿਦਾਨ, ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਰਜਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੋਬੋਟਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਰੀਜ਼ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ, ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਚੀਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘੱਟ ਟਿਸ਼ੂ ਨੁਕਸਾਨ, ਘੱਟ ਪੋਸਟਓਪਰੇਟਿਵ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਘੱਟ ਖੂਨ ਵਗਣਾ, ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਸਮਾਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸਮਾਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਕੇਸ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ, ਸਰਜਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ
ਸਿਰਫ਼ ਰੋਬੋਟਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਰਜਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਜੀਕਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੰਗੀ ਸਰਜੀਕਲ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਜਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਬੋਟਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਜੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ
ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਇਮੇਜਿੰਗ, ਸਰਜੀਕਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਸਰਜੀਕਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ; ਪਰ ਸਰਜਨ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਥਾਂ
ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ, ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਗੌਤਮ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਟਪੜਗੰਜ ਸਥਿਤ ਮੈਕਸ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਅਤੇ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।)