ਕੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾਜ਼ੀ? AfD ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਰਾਨ
ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਰਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : September 11, 2026 at 4:20 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫਾਰ ਜਰਮਨੀ (ਏਐਫਡੀ) ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਸੈਕਸਨੀ-ਐਨਹਾਲਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ 43.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ 83 ਵਿੱਚੋਂ 39 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਘੱਟ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਕਸਨੀ-ਐਨਹਾਲਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਏਐਫਡੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਮਰਜ਼ ਨੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਮਰਜ਼, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਕਸਨੀ-ਐਨਹਾਲਟ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੇ ਸੀਡੀਯੂ ਦੀ "ਸਾਲਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ" ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਰਮਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, ਬੁੰਡੇਸਟੈਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਮਰਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਐਫਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ "ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ"।
ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਉਭਾਰ
ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਰਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਜਾਂ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਉਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਮੱਧ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਸਨ।
ਪਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ 80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ AfD ਦਾ ਉਭਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਰਾਂਸ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ, AfD ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਦਦ
ਪਹਿਲਾ, ਯੂਰਪੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਜੋ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ।
ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। AfD ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸੈਕਸਨੀ-ਐਨਹਾਲਟ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਮਰਜ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨੀਅਨ (CSU) ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2025 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, CDU ਨੇ ਬੁੰਡੇਸਟੈਗ ਵਿੱਚ 164 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ CSU ਨੇ 44 ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 208 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। AfD 630-ਮੈਂਬਰੀ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ 152 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੰਡੇਸਟੈਗ (ਜਰਮਨ ਸੰਸਦ) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
2.1 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਸੈਕਸਨੀ-ਐਨਹਾਲਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, AfD ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2029 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ।
ਏਐਫਡੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ
ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਵਰਫਾਸੁੰਗਸਚੁਟਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਏਐਫਡੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ "ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ" ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਏਐਫਡੀ ਨੇ ਇਸ ਟੈਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਰ-ਸੱਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
2024 ਦੇ ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ AfD ਸਮਰਥਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦ ਸਨ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਰਮਨ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤਿ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਚੁਕਾਣੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਰਮਨ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ "ਥਰਡ ਰੀਚ" (ਨਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛੇ ਮਿਲੀਅਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
AfD ਇੱਕ ਨਰਮ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ AfD ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 47 ਸਾਲਾ ਬੁੰਡੇਸਟੈਗ ਮੈਂਬਰ ਐਲਿਸ ਵੀਡਲ ਕੋਲ ਸੰਪੂਰਨ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚੀਨ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰੇਟ ਥੀਸਿਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ ਵਿੱਚ 'ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ' ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੈਕਸਨੀ-ਐਨਹਾਲਟ ਵਿੱਚ AfD ਦਾ ਆਗੂ 35 ਸਾਲਾ ਉਲਰਿਚ ਸਿਗਮੰਡ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੀਡੀਆ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮੋਪੇਡ 'ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਿਗਮੰਡ ਦਾ ਜਨਮ 1990 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਾਲ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ "ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਆਫ਼ ਇਟਲੀ" ਦੀ ਨੇਤਾ, ਜਾਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਲੋਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਏਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਡੇਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਰ ਦ੍ਰਿੜ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਪਰ AfD ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕਸੋਨੀ-ਐਨਹਾਲਟ ਵਿੱਚ "ਪ੍ਰਵਾਸ" ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਰਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਸੈਕਸੋਨੀ-ਐਨਹਾਲਟ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ AfD ਦੂਰ-ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, "ਸਹਾਰ ਵੈਗਨਕਨੇਚਟ ਅਲਾਇੰਸ" (BSW) ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਹਰਾ ਵੈਗਨਕਨੇਚਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ AfD ਵਾਂਗ, ਇਹ ਪੁਤਿਨ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਜਰਮਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਮੱਧਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁੱਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰਕ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਰਮਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ, ਈਸਾਈ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਚਾਂਸਲਰ ਐਂਜੇਲਾ ਮਰਕੇਲ ਦੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਰਮਨੀ ਆ ਗਏ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਰਾਂਸ ਵਾਂਗ ਵੱਡੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਰਮਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ AfD ਵਰਗੀਆਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗ, AfD ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ।)
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