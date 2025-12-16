ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ ਤਣਾਅ ?
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਰੂਨਿਮ ਭੁਯਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਢਾਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੂਟਨੀਤਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਬੀ ਗੁਆਂਢੀ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰਖਾਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ "ਭੜਕਾਉ" ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੜਬੜ ਖੇਤਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਭਾਰਤ 14 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।" ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਣਯ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ "ਭੜਕਾਉ" ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹਸੀਨਾ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਢਾਕਾ-8 ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਉਸਮਾਨ ਹਾਦੀ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਦੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੇਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨਕਲਾਬ ਮੰਚ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਦੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਸਤ ਢਾਕਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦੁਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਢਾਕਾ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਸੀਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਝੜਪਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਢਾਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਧੀਆਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵੇਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ, ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ, ਸੰਪਰਕ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਨ, ਹਵਾਲਗੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰੁਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ - ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੋਣ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
"ਸ਼ਾਮਲ" ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰੀਵ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਸਰਹੱਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਖ਼ਤ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਣਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪੂਰਬੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਪਾਰਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ
ਬਾਹਰੀ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਮੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰੀਖਕ ਸ਼ਰੀਨ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨਾਓਮੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਢਾਕਾ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਅਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਚਿੰਤਤ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਟਕਰਾਅ - ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ - ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਥਿਰਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। "ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਲੋੜ ਹੈ।" "ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।"
ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਨਾਓਮੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਢਾਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਸਿਰਫ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
"ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਬੰਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋੜ 'ਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਚੋਣ ਸਥਿਰਤਾ, ਖੇਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾ ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕੂਟਨੀਤੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਢਾਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਦੂਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਇਸ ਪਲ ਵਿੱਚ, ਸੰਜਮ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਰਸਤਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।
