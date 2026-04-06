ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਰਸੋਈ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਵਿਕਲਪ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : April 6, 2026 at 1:21 PM IST
ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ਰਾਜੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਲਾਈਟਾਂ, ਪੱਖੇ, ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਸੋਈ ਐਲਪੀਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਤੋਂ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਊਰਜਾ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, "ਸਵਿੱਚ ਇਨ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਨਾਈਨ," ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ, ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਵਧਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਬਾਅ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ: ਕੀ ਐਲਪੀਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਸਤਾ ਹੈ?
ਇੱਕ ਆਮ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹900 ਤੋਂ ₹1,100 ਹੈ। ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 170 kWh ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਰਾਣੇ ਗੈਸ ਸਟੋਵ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹7 ਪ੍ਰਤੀ kWh ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜੋ 85 ਤੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਾਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੁਕਿੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ LPG ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, LPG 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ, ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਸੋਲਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੋਮ: ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਅਨੁਮਾਨਤ 360 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਬਿਜਲੀ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਊਰਜਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਇੰਜਣ
ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵੱਲ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਟੋਵ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ, ਹੀਟਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ:
- "ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ।
- ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ।
- ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ।
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੁਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, "ਜਿੱਥੇ ਚਾਅ, ਉੱਥੇ ਰਾਹ।"
ਸਾਫ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰਸੋਈ
ਬਿਜਲੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਐਲਪੀਜੀ ਲੀਕ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖ਼ਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਸੋਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ:
- ਸਹੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਥਿੰਗ
- ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਪਕਰਣ
- ਲੋਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ: ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ
ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ QCI (ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਕੀਕਰਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ, ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੋਡਮੈਪ
- ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ (1-3 ਸਾਲ): ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਕੇ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਧਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ।
- ਮੱਧ ਮਿਆਦ (3-7 ਸਾਲ): ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ, QCI-ਅਧਾਰਤ ਨਿਰੀਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਧਾਓ।
- ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ (7-15 ਸਾਲ): ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਛੱਤ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ, ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਘਰ ਬਣਾਓ।
ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਤਿਆਰ?
ਭਾਰਤ ਦਾ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਫ਼, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਊਰਜਾ ਨੂੰ LPG ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, "ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ; ਅਗਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਹੈ।"
ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਫ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ... ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ?