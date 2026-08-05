Rare Earth Diplomacy: ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ?
ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਵਧੇਗੀ।
Published : August 5, 2026 at 3:12 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਰੱਖਿਆ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਖਤਿਆਰ ਸੈਦੋਵ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ, ਖਣਨ, ਵਪਾਰ, ਊਰਜਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।
ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ।" ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੱਤ 17 ਧਾਤੂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਮੋਟਰਾਂ, ਵਿੰਡ ਟਰਬਾਈਨਾਂ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਰਾਡਾਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੁੱਧ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਥਾਈ ਚੁੰਬਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਦੁਰਲੱਭ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਤ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੁਣੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ
ਅੱਜ, ਚੀਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਲਗਭਗ 60-70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ - 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ - ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਬਦਬੇ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੱਤਾਂ, ਲਿਥੀਅਮ, ਟੰਗਸਟਨ, ਤਾਂਬਾ, ਮੋਲੀਬਡੇਨਮ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਅਤੇ ਫਲੋਰਸਪਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੰਡਾਰ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਣਿਜ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚੇ ਧਾਤ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਖਣਿਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੌਕਾ
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਭੰਡਾਰ ਹਨ - ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਬੀਚ ਰੇਤ ਵਿੱਚ - ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਕਈ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜਾਂ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਣਿਜ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ" ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਖਾਨਿਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ-ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਣਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਨਿੱਜੀ-ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਭਾਰਤ-ਈਯੂ, ਅਤੇ ਕਵਾਡ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਭੂਮੀਗਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਸਰਹੱਦ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ "ਕਨੈਕਟ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਨੀਤੀ" ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
"ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਡਰੋਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸੋਨਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਫੌਜੀ ਸੰਚਾਰ, ਰਾਡਾਰ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। "ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਧਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਦਰਾਮਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ, ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਖੋਜ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਭਾਰਤ
ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਅ, ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ, ਸੰਪਰਕ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਭਾਰਤ-ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੁਵੱਲੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਅਧਾਰਤ ਇਮੇਜਿਨਇੰਡੀਆ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰੋਬਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਸਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭੂਗੋਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਸਮਝੌਤਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਜ਼ਬੇਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਤੱਕ ਰੇਲ ਜਾਂ ਸੜਕੀ ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।"
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਉਜ਼ਬੇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੈਦੋਵ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਣਿਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਰਤ-ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲੂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਕੇਂਦਰਿਤ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।