'ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ', ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ?

ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ?

ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ
By Aroonim Bhuyan

Published : April 27, 2026 at 9:09 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਦੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ 6 ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

"ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਰਲੇਵੇਂ" ਉਪਬੰਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ "ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਰਲੇਵੇਂ" ਉਪਬੰਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੱਢਾ ਦਾ ਸਮੂਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮਾਨਤਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ (ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ) ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਚੱਢਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ 6 ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਵਿਕਰਮ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 10 ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

'ਆਪ' ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਚੱਢਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 'ਆਪ' ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ 'ਆਪ' ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ।"

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ?

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਧ-ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਚੱਢਾ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ "ਰਲਾਉਣ" ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 52ਵਾਂ ਸੋਧ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਕਸਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1967 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ 4,000 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 52ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ 1985 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ" ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1984 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਵਧ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 1985 ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 15 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1985 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਟ 18 ਮਾਰਚ, 1985 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।

ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ

ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਰਲੇਵੇਂ (ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ) ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਰਲੇਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵੇਲੇ ਸੀਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ - ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਲੇਵੇਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ - ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

"ਰਲੇਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼"

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਵੀ.ਕੇ. ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੱਢਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।" ਚੱਢਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ

  • ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ, ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 15 ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੈਧ ਰਲੇਵੇਂ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹੇ।
  • ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 18 ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ 12 ਵਿਧਾਇਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (TRS) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਲੇਵੇਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿਤ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।
  • 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (BSP) ਦੇ ਸਾਰੇ 6 ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ 100% ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ 17 ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (AITC) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੈਧ ਰਲੇਵੇਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਸੀਟਾਂ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਿਆ।
  • ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ 2016 ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2017-2020 ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲੇਵੇਂ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਰਲੇਵਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵੇਲੇ ਸੀਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

