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ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰੇਸ ਦਿਲਚਸਪ: ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮਰਥਨ?

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ 7 ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।

UN SECRETARY GENERAL RACE
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ (IANS/X/@DrSJaishankar)
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By Aroonim Bhuyan

Published : July 29, 2026 at 4:50 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਗਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐਨ.) ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਦੀ ਦੌੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੰਗਾਂ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਗਾਂਡਾ ਦੇ 75 ਸਾਲਾ ਓਲਾਰਾ ਓਟੂਨੂ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੀਨਤਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੇ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਅਫਰੀਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੱਤਵੇਂ ਹਨ। ਓਤੂਨੂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੁਧਾਰਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

UN SECRETARY GENERAL RACE
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ 2028-29 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਦੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (IANS/X/@DrSJaishankar)

ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ 2026 ਦੀ ਚੋਣ ਦੌੜ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਅਗਲਾ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਖੇਤਰੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ) ਦੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ, ਬਾਨ ਕੀ-ਮੂਨ, ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਫੀ ਅੰਨਾਨ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਖੇਤਰ ਅਗਲੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ। ਸੱਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮਹਿਲਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਉਸ ਖੇਤਰ (ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ) ਤੋਂ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਗਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਲੀ ਦੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੈਚੇਲੇਟ, ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਦੀ ਰੇਬੇਕਾ ਗ੍ਰੀਨਸਪੈਨ, ਇਕਵਾਡੋਰ ਦੀ ਮਾਰੀਆ ਫਰਨਾਂਡਾ ਐਸਪੀਨੋਸਾ ਅਤੇ ਗੁਆਨਾ ਦੀ ਕੈਰੋਲੀਨ ਰੋਡਰਿਗਜ਼-ਬਿਰਕੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਰਾਫੇਲ ਮਾਰੀਆਨੋ ਗ੍ਰੋਸੀ ਵੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੇਨੇਗਲ ਦੇ ਮੈਕੀ ਸਾਲ ਹਨ।

UN SECRETARY GENERAL RACE
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ 2028-29 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਦੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (IANS/X/@DrSJaishankar)

ਓਟੂਨੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਗੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ

ਗ੍ਰੋਸੀ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (IAEA) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟ ਹਨ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰਸਮੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰਪਾਵਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਚਿਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਬਾਚੇਲੇਟ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਤਜਰਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਨੇ ਮਾਰਚ 2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨਸਪੈਨ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ UNCTAD ਦੀ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ (ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਸਪੀਨੋਸਾ ਨੇ ਇਕਵਾਡੋਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ (UNGA) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ-ਮਨ ਵਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

UN SECRETARY GENERAL RACE
ਸਕੱਤਰ (ਪੱਛਮੀ) ਸਿਬੀ ਜਾਰਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਨਾਲੇਨਾ ਬੇਰਬੌਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (IANS/X/@UNinIndia)

ਰੌਡਰਿਗਜ਼-ਬਰਕੇਟ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਆਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੈਲ ਨੇ 2012 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਸੇਨੇਗਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੂੰਡੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਫਰੀਕੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੇਨੇਗਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਬਾਸੀਰੋ ਡਿਓਮਾਏ ਫੇਏ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਅ ਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੇਅ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੇਨੇਗਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੈਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਫਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸਲ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 193 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ - ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ - ਆਪਣੀ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਡੂੰਘੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇ।

UN SECRETARY GENERAL RACE
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (UNGA) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਨਾਲੇਨਾ ਬੇਰਬੌਕ ਮੰਗਲਵਾਰ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਘਾਟ ਵਿਖੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (IANS/X/@UNinIndia)

ਅਗਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਲਈ 2026 ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ (ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਲ 2028-29 ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸਵਾ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਟੈਲੇਟੇਲੋਲਕੋ ਸੰਧੀ (ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ 'ਤੇ ਸੰਧੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਰਾਏ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਟਲੇਟੇਲੋਲਕੋ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੱਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿਲੀ ਦੀ ਬੈਚਲੇਟ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਚਿਲੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੋਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਉਮੀਦਵਾਰ A ਜਾਂ B ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਲਾਬਿੰਗ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਗੇ।"

ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਰੁਚਿਰਾ ਬੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਗੁਟੇਰੇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਬੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹਨ।"

ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਕਿ ਬੈਚਲੇਟ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਗ੍ਰੋਸੀ ਨੂੰ ਆਈਏਈਏ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ, ਬੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ "ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ" (ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕੇ।"

2026 ਦੀ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਚੋਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 1945 ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਇਕੱਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਨ।)

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