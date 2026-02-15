ETV Bharat / opinion

ਲੋਕ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ

ਵਿਗਿਆਨ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

PLEASURE OF DOING SCIENCE
PLEASURE OF DOING SCIENCE (NASA)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਚਾਰਕ ਜਿਮ ਅਲ ਖਲੀਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਦ ਜੋਯ ਆਫ ਸਾਇੰਸ' ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਦਾ ਰੋਮਾਂਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ: ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ, ਚਟਾਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਾੜ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਮੁੱਲ ਕਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਕਸਲੇਟਰ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਟਿਲ ਕੋਡ ਲਿਖਣਾ।

ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਅਭਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਜੋ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 'ਪੋਸਟ ਟੂਥ' ਵਾਲੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਸਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦਿਸ਼ਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ।

ਜਿਮ ਅਲ-ਖਲੀਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਦੀ ਉਦਾਰਣ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਦੂ, ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਵਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਕਵੀ ਜੌਨ ਕੀਟਸ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈਜ਼ੈਕ ਨਿਊਟਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਘ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਕੇ ਉਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਘ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਯਾਨੀ ਅਣਗਿਣਤ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅਪਵਰਤਨ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਅਤੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਉਸਦੇ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਪਲ ਭਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਤ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਮੀਹ। ਧੁੰਦਲੇ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ।

ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਅਰਬ ਬੂੰਦਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਤੀ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਵਰਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ- ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਚ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕੋਣ ਦੀ ਸਹੀਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਇਹੀ ਗਹਿਰਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਬੰਧ, ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਦੁਆਰ ਵੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਅਸੀ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਂਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ-ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ-ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਿਆ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਭਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੋ ਜਾਂ ਟਿਕਾਊ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ।

ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਣ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਰਾਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਚਮਕਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਤਥਾਕਥਿਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀ ਸੱਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਅਸੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪਰ ਗਹਿਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੋਸਟ ਟੂਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ, ਸਹਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸ਼ਟ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਸੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਸਤੂਗਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਗਰਤਾ ਫਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੂਡੋਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਉਦਾਹਰਣ ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਚਿਕਿਤਸਕ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਰਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹੌਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕਈ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਆਮ ਖੋਜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਸੱਚ VS ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਪੇਖਤਾਵਾਦ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨਤਾ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਟੂਥ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਘਿਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੁੱਗ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਬੂਤ ਵਿਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈਏ ਯਾਨੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

42ਵੇਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ, ਆਰਟੀਕਲ 51A (h) ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ 'ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। "ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ" ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ 'ਸੂਡੋਸਾਇੰਸ' ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੇਖ 51A ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਫਰਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉਪਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਸਤਾ ਕੱਢਣ, ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨੀਂਹ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਮ ਅਲ-ਖਲੀਲੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੱਥਾਂ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਮਝ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਝ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਸਿਧਾਂਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ?

ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ: ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੁਹਰਾਉਣਾ: ਹਾਸਿਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਾਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸੰਭਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ: ਵਿਗਿਆਨ ਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ।

ਗਲਤੀਆਂ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ: ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ, ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਹੁਣ ਸਮੱਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਾਂ ਅਟੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹਾਸਿਲ ਹੋ, ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਸਕੋਪ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰੋਤ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਝ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਸੰਗਮ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ ਸੀ ਉਦੋ ਰਹੱਸਮਈ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਉਸ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਸਰਲ ਉੱਪ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੀਪ। ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਗਿਆਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਜੈਵਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਕ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਗਹਿਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹੱਸ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸਦਾ ਪੂਨਰ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਦੇ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਇਹ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਬੂਤ ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤੰਤਰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਦੇ ਰੂਪਕ 'ਤੇ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਧੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁੰਦਰਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਖੇਪ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਚ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਲ ਸਾਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ।

