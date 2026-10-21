"ਇਕੋਨੌਮਿਕ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ", ਇਹੀ ਹੈ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ

"ਇਕੋਨੌਮਿਕ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ", ਇਹੀ ਹੈ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 1789 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
Published : October 21, 2026 at 8:57 PM IST
PROTESTS IN FRANCE: ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਖੰਡਰ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸੇਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਨ-ਲੂਕ ਮੇਲੇਨਚੋਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ, ਫਰਾਂਸ ਅਨਬਾਉਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ।
ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਫੈਲ ਗਏ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
"ਅੱਜ ਰਾਤ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ"
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਈ 2027 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਤਰਕ, ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਰਾਤ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਰੀਨ ਲੇ ਪੇਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਿੰਸਾ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਭੰਨਤੋੜ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਾਜਕਤਾ ਫਰਾਂਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।"
ਫਰਾਂਸ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 1789 ਦੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ ਬੈਸਟਿਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੈਸਟਿਲ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪਤਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਾਰਸੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੀੜ ਮੇਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਚੀਕਦਾ ਹੈ, "ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਬੈਸਟਿਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ," ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਕੀ ਯੂਰਪ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲੋਕ
ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1968 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 1990, 1998 ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।
2006 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾੜੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੈਕ ਸ਼ਿਰਾਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਇੰਡੋਚੀਨਾ) ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਲਾਓਸ ਸਮੇਤ ਬਸਤੀਆਂ ਸਨ। ਫਰਾਂਸ ਕਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਮਤਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਘਰ, ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ। ਫਰਾਂਸ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੈਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਇਤਾਲਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖੁਦ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਿਸਾਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਬਜਟ ਘਾਟਾ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਭਲਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਤਿ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤਿ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਮੂਹ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸਹਿਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮੱਧਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੇ ਪੇਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੇ ਪੇਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਲੇ ਪੇਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਿਆਦ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। "ਸਰਕਾਰ ਕੰਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ,"।
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