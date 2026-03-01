ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ 'ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ' ਕਿਵੇਂ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ 'ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਡ'?
ਭਾਰਤ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : March 1, 2026 at 8:15 PM IST
ਜੀਐਸਆਰ ਭਵਾਨੀ ਪ੍ਰਸਾਦ
ਭਾਰਤ ਨੇ 2070 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ-ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਕਾਸ਼ੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਨੁਕਸ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ 'ਮੈਰਿਟ ਆਰਡਰ ਡਿਸਪੈਚ' (MOD) ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਪਰਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੁਸ਼ਲ ਕੋਲਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੋਲਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ 'ਸੁਪਰਕ੍ਰਿਟੀਕਲ' ਜਾਂ 'ਅਲਟਰਾ-ਸੁਪਰਕ੍ਰਿਟੀਕਲ' ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ (ਸਬਕ੍ਰਿਟੀਕਲ) ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸੁਪਰਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਲਾਂਟ 41-45% ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 36-38% ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (CO₂) ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਸਤਨ, ਪੁਰਾਣੇ (ਸਬਕ੍ਰਿਟੀਕਲ) ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ (kWh) ਲਗਭਗ 766-789 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ (ਸੁਪਰਕ੍ਰਿਟੀਕਲ) ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਗਭਗ 722 ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਤਰ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਬੱਚਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। "ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਅਤੇ ਵਪਾਰ" (PAT) ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ 3-7% ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਗਰਿੱਡ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਰਿੱਡ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਕੋਲਾ ਪਲਾਂਟਾਂ) ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 40% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ "ਮੈਰਿਟ ਆਰਡਰ ਡਿਸਪੈਚ" (MOD) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ "ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਾਗਤਾਂ" (ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਤਰਕਪੂਰਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਗਣਨਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।
ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ
ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਪਰਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਰੇਲਵੇ ਮਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਬਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਘੱਟ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਰਿਟ ਆਰਡਰ ਡਿਸਪੈਚ (MOD) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ:
- ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਪਰਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਘੱਟ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਂਤ ਬਾਲਣ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਬਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਬਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ-ਘੰਟੇ ਲਗਭਗ 44 ਤੋਂ 67 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਾਲਾਨਾ 1,000 ਟੈਰਾਵਾਟ-ਘੰਟੇ (TWh) ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ 10% ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਵਾਧੂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੁਪਰਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ਬਨਾਮ ਜਲਵਾਯੂ ਤਰਕ
ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (DISCOMs) ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਪਾਰੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ" ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ PAT ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਵਿਗੜਦੇ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ:
- ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕਸਾਰ ਇਨਾਮ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ।
- ਪੁਰਾਣੇ ਪਲਾਂਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਾਨ (ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬੱਚਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ (ਡਿਸਪੈਚ) ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ "ਨਿਰਪੱਖ ਡਿਸਪੈਚ" ਮਾਡਲ (ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ "ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਡਿਸਪੈਚ" ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗਰਿੱਡ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਯੂਰਪ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਿਕਾਸ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ, ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਬਿਜਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗਤ ਅੰਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਹਾਰਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:-
ਕੁਸ਼ਲਤਾ-ਅਡਜਸਟਡ ਮੈਰਿਟ ਆਰਡਰ
ਇੱਕ "ਕਾਰਬਨ-ਅਡਜਸਟਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਾਗਤ" ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲਾਂਟ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜਾਂ ਨਿਕਾਸ ਤੀਬਰਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਮਾਲ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ
ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਕੁਸ਼ਲ ਸੁਪਰਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਕਾਰਬਨ-ਸੂਚਿਤ ਪਾਵਰ ਵਪਾਰ
ਗਰਮੀ ਦਰ ਜਾਂ ਨਿਕਾਸ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਅੱਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੁਸ਼ਲ (ਉਪ-ਨਾਜ਼ੁਕ) ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਹਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਥਰਮਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਲ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੈਂਕੜੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਲਨ ਫੈਸਲੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਅਸਲ ਚਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਐਲਾਨ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ।
ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਰਿਟ ਆਰਡਰ ਡਿਸਪੈਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਸੀ। ਅੱਜ, ਜਲਵਾਯੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਧੂ ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ
ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 'ਸੁਪਰਕ੍ਰਿਟੀਕਲ' ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਘਟੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜਲਵਾਯੂ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ; ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
(disclaimer: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ)