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ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਦੌਰਾ: ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

MODI UPCOMING SEYCHELLES VISIT
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (IANS)
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By Aroonim Bhuyan

Published : June 20, 2026 at 6:11 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ "ਵਧੀਆਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਰਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਸੰਯੁਕਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ," ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਹਰਮਿਨੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ।

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ SESEL ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ "ਮਹਾਸਾਗਰ" (ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਸੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੇਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੋ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਖੇਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ

ਇਸ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਖੇਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਮੂ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ

ਇਹ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਵੱਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਫੌਜੀ ਅੱਡਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ

ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਏਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਰਤ-ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤੀ ਜਹਾਜ਼, ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਹਾਜ਼, ਰਾਡਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡੋਮੇਨ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾਕਰਨ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ, ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਲਈ ​​ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਉਪਾਅ ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਰਾਜ (SIDS) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਨੇ "ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ" ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

SESEL ਵਿਜ਼ਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਟਿਕਾਊ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟਿਕਾਊ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕੀਲੇਪਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਅਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕੀਲੇਪਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜਾ ਭਾਰਤ-ਸੇਸ਼ੇਲਸ SESEL ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੇਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ।

ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਹਰ ਰੁਚਿਤਾ ਬੇਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬੇਰੀ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫੇਰੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਕੇਪ ਆਫ਼ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਅਤੇ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਲਈ, ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਣਨੀਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਣਿਜ ਜਾਂ ਧਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।"

ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਫੈਲੋ ਸਮੀਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "2025 ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਿੱਚ 'ਮਹਾ ਸਾਗਰ' (ਮਹਾ ਸਾਗਰ) ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ 'ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਲਮ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫੇਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਫੇਰੀ ਦੁਵੱਲੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ "ਸਮੁੰਦਰ" ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

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