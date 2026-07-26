ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪੀਐਮ ਨੂੰ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਸੱਦਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਇਨੇ?
ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਾਣੋਂ ਹਸੀਨਾ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ।
Published : July 26, 2026 at 7:41 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 18ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (BNP) ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਪਰਕ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼ਮਾ ਓਬੈਦ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ - ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ - ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੁਖ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।"
ਬ੍ਰਿਕਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ, ਈਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਰਤ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਿਮਸਟੇਕ ਖੇਤਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੀਐਨਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਐਨਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼-ਦਰ-ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਬੀਐਨਪੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਤੋਂ ਬੀਐਨਪੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਉਭਾਰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੋਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬੀਐਨਪੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਐਨਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਉਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਬੀਐਨਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਢਾਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਉਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਐਨਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। 2024 ਵਿੱਚ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਝੁਕਾਅ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ।
ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਸੀਨਾ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪ੍ਰਣਯ ਵਰਮਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੂਟਨੀਤਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੀਐਨਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੀਐਨਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਮੰਗੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ 4,096 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਸਕਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ (ਘੁਸਪੈਠ), ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੀਐਨਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਢਿੱਲ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਰਣਨੀਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਆਵਾਜਾਈ ਗਲਿਆਰੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਨ ਢਾਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਭਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਬੀਜਿੰਗ (ਚੀਨ) ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਝੁਕਾਅ ਵੱਲ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਪਰਕ, ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1996 ਦੀ ਗੰਗਾ ਜਲ ਵੰਡ ਸੰਧੀ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਵੇਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਐਨਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮਾਹਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਜੇ ਰਹਿਮਾਨ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰੇਲੂ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸ਼ਰੀਨ ਸ਼ਜਹਾਂ ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਵੀ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ "ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲ" ਦੱਸਿਆ। ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ - ਕੁਝ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸੱਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,"
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਨ।)
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