ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਮੱਕਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਮੱਕਾ ਸਮਝੌਤੇ' ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
Published : August 18, 2026 at 3:19 PM IST
INDIA FOREIGN POLICY ANALYSIS: ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਚਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸੀਬਤ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੀਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕਜੁੱਟ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਧਰੁਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮੂਹ।
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਚੋਣ ਸੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।
ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਝੁਕਾਅ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਭਿਲਾਈ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੁੜਕੇਲਾ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਬ੍ਰਿਟੇਨ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਈਆਈਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (ਯੂਐਸਏ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਆਈਆਈਟੀ ਬੰਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ। ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ, ਸਗੋਂ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦੇ।
ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਲੇਪ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, 1971 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ 1971 ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਰਤ-ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
ਕੁਝ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਸਨ ਕਿ ਰੂਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਧੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਫੌਜੀ ਅੱਡਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 1989 ਵਿੱਚ ਬਰਲਿਨ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ "ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ" ਵੱਲ ਬਦਲ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ "ਸਮਾਨ ਦੂਰੀ" ਤੋਂ "ਸਮਾਨ ਦੂਰੀ" ਵੱਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਡੂੰਘੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਵਾਡ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਪਾਨ, ਯੂਰਪ, ਰੂਸ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਮੱਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੱਕਾ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ "ਮੱਕਾ ਗੱਠਜੋੜ" ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੜੀ ਹਮਲਾ (2016), ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ (2019), ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ (2025)।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਹਾਲੀਆ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਮੱਕਾ ਐਲਾਨਨਾਮੇ" ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾ ਲੈਣਗੇ?
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਤੁਰਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਈਰਾਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੱਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਛਮੀ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਗਠਜੋੜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਓਮਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE), ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕਤਰ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕੁਵੈਤ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ "ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ" ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
(ਲੇਖਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰ: ਸੰਜੇ ਪੁਲੀਪਾਕਾ 'ਪੋਲੀਟੀਆ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਨ।)
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