Analysis: ਪਰਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅੱਗ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੀਏ ਬਾਹਰ ?

Analysis: ਪਰਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅੱਗ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੀਏ ਬਾਹਰ ?
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਨਾਲ ਸਾੜਨਾ।
Published : October 22, 2025 at 7:57 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਅੱਗ ਫਿਰ ਭੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਤੱਥ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ। ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਇਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ 1960 ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਚੌਲਾਂ/ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿਲਿਕਾ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਈ ਖਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਡੂੰਘਾ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਣਕ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ, ਵੇਚਣ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦਸ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਵਾ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਹਵਾਵਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਭਾਫ਼ ਨੂੰ ਸੋਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹੱਲ ਹਨ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਾਉਡ ਸੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜੀਓਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਅਰਬ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਉਡ ਸੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਫਟ ਗਏ।
ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ।
ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਧੂੰਆਂ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਫਾਈ ਫੀਸਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸੀਐਨਜੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੱਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੱਥੀਂ ਵਾਢੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੋਝ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਏਗਾ। ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 6% ਪਿੰਡ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ, ਸਧਾਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਈਆਈਟੀ ਵਰਗੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਵੀਨਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੈਨੇਟਿਕ ਸੋਧ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਯੋਗ ਤੂੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਖਾ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟਿੱਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੜਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।